Najgora azijska pomorska katastrofa ikad: Tone brod prepun otrovnih hemikalija (foto)

Teretni brod koji je prenosio tone hemikalija tone kod zapadne obale Šri Lanke, što je jedna od najgorih pomorskih ekoloških katastrofa ove azijske zemlje ikad.

Singapurski brod MV X-Preš Pearl, koji je nosio 1.486 kontejnera, uključujući i 25 tona azotne kiseline, kao i ostale hemikalije i kozmetiku, usidrio se u blizini zapadne obale kada je požar izbio 20. maja, preneo je danas Rojters.

Situation Update: Latest pictures of the "X-PRESS PEARL" vessel. Footage was captured by the SLAF Bell 212 a short while ago (02 June 2021).#MVXPressPearl pic.twitter.com/wCmr0w9pwI

— Sri Lanka Air Force (@airforcelk) June 2, 2021