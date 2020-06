Najmasovniji protesti u Americi zbog smrti Flojda, neredi u Sijetlu (video)

Širom Sjedinjenih Američkih Država održani su do sada najmasovniji protesti zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda tokom policijskog privođenja, koji su uglavnom završeni mirno.

Desetine hiljada ljudi šetalo je, dvanaestu noć zaredom, gradovima u celoj zemlji, noseći maske i pozivajući na temeljne promene u američkom društvu.

Kako prenosi AP, nisu zabeleženi veći problemi, a atmosfera je bila više svečana nego napeta.

Najmasovnije okupljanje zabeleženo je u Vašingtonu, gde su demonstranti preplavili ulice koje su bile zatvorene za saobraćaj.

Demonstranti su juče došli iz svih svih krajeva SAD na skup protiv rasizma i policijske brutalnosti, a pridružila im se i gradonačelnica Mjuriel Bauser, koja je ranije zatražila od predsednika Donalda Trampa da povuče vojsku iz grada.

„Treba da gledamo šta se dešava u Vašingtonu zato što ne želimo da federalna vlada uradi drugim Amerikancima“, rekla je ona šestajući sa demonstrantima.

Na putu ka 19. ulici koja vodi do Bele kuće, a koju je gradonačelnica Vašingtona u petak preimenovala u ulicu „Crni životi su bitni“, demonstranti su zastali i klečali četri minuta odajući i na taj način poštu Džordžu Flojdu.

Deo se okupio na Kapitol hilu, gde su smeštene najvažnije američke institucije, a ispred Bele kuće, gde je postavljena nova ograda i uvedene dodatne mere bezbednosti, mogle su se čuti brojne parole i uzvici.

Pojedini demonstranti su pretvorili raskrsnice u plesni podijum, a u gradu su bili podignuti šatori sa hranom i vodom.

Ogroman broj ljudi satima je u Severnoj Karolini čekao da vidi zlatni kovčeg sa telom Džordža Flojda, čija je smrt izazvala širenje antirašističkog pokreta u SAD i širom sveta.

Demonstranti u Mineapolisu izviždali su gradonačelnika Džejkoba Freja, nakon što im je rekao da ne podržava ukidanje gradske policije.

Na video snimcima na društvenim mrežama prikazano je kako demonstranti dolaze do Frejove kuće i zovu ga da izađe, nakon čega mu postavljaju pitanje da li podržava ukidanje gradske policije.

I did not think it was possible for more protestors to fit on the Brooklyn Bridge. Hours later, and still they come pic.twitter.com/yG4NN2ZFNZ — Liz Willen (@L_willen) June 6, 2020

Nakon što je odgovorio negativno i otišao, okupljeni su uzvikivali „Idi kući Džejkobe“ i Sramota”, prenosi CNN.

U okrugu Nasau u državi Njujork uhapšeno je najmanje 11 demonstranata, među kojima j i jedan maloletnik, zbog remećenja javnog reda i mira.

Demonstranti u Njujorku su satima prolazili kroz Menhetn, uprkos policijskom času koji je počeo u 20:00 sati.

Policja nije intervenisala, a, kako navodi CNN, jedan policajac se pridružio protestima.

Dok je hodao sa demonstrantima, policajac po imenu Nikas je zahvalio na saradnji okupljenima, koji su zahvalili njemu, a jedan Afroameikanac je prišao da se rukuje s njim.

Demonstrant je zatim zagrlio policajca, pa su nastavili da hodaju zajedno, dok je masa uzvikivala „Miran protest“.

Demonstracije su održane i u drugim gradovima SAD, ali i u mnogim zemljama sveta.

Neredi u Sijetlu: Policija upotrebila dimne bombe

Policija je u Sijetlu, u saveznoj američkoj državi Vašington, upotrebila dimne bombe i biber sprej da bi rasterala demonstrante okupljene na protestima zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda.

Here’s a look at police now. You can hear the police orders in this video. #Q13FOX #Seattle pic.twitter.com/l4awjKiWNU — Simone Del Rosario (@SimoneReports) June 7, 2020

Policija je reagovala pošto je više puta upozorila demonstrante da ne pomeraju barikade postavljene između njih i policije.

​Na video-snimcima mogle su se čuti eksplozije i videti dim prilikom intervencije policije koja je demonstrante rasterala u subotu oko 20 sati po lokalnom vremenu.

Very different scene at 11th and Pine now pic.twitter.com/HIZbpjlYaG — Chase Burns (@chaseburnsy) June 7, 2020

​Prvobitno su se pojavile nezvanične informacije da je policija upotrebila i suzavac, ali je kasnije potvrđeno da je u pitanju bio biber sprej.

​Šef lokalne policije Karmen Best je izjavila novinarima da su pojedini demonstranti gađali policiju „kamenicama, flašama i eksplozivnim napravama“.

SPD Chief Best says no tear gas was used but an OC canister was deployed. I asked if that’s what made my nose and mouth sting, she said likely. #Q13FOX #SeattleProtest https://t.co/4tA8eKwSFF — Simone Del Rosario (@SimoneReports) June 7, 2020

Prema njenim rečima, nekoliko pripadnika policije je povređeno.

​Hiljade demonstranata preplavilo je u subotu ulice, trgove i mostove u gradovima širom Amerike na protestima zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda. Protesti protiv policijske brutalnosti i rasizma održani su u Čikagu, Vašingtonu, Njujorku, San Francisku, Filadelfiji.

At about 7:30 p.m. demonstrators outside the East Precinct began moving barricades at 11th and Pine despite multiple requests from police to stop. Individuals began throwing rocks/bottles/and explosives at officers. Several officers injured due to improvised explosives. pic.twitter.com/cbW6hWhIvy — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 7, 2020

Podsetimo, Flojd je preminuo 25. maja u Mineapolisu pošto mu je policajac tokom akcije privođenja skoro devet minuta kolenom pritiskao vrat.

Protesti koji su počeli u Americi nakon ubistva Džordža Flojda raširili su se po celom svetu.

