Najstariji restoran u Evropi impresivne istorije vodi Leskovčanin

SALCBURG. 3. oktobra (Tanjug) – Salcburg, barokni dragulj Evrope, pored svih znamenitosti zbog kojih je na Uneskovoj listi svetske baštine, turistima pruža mogućnost da uživaju i u specijalitetima iz Mocartovog doba u najstarijem evropskom restoranu, gde ih poslednje dve decenije dočekuje menadžer Bata Jović.

Rođeni Leskovčanin, goste upoznaje sa istorijom i tradicijom dugom 1.200 godina, što restoran koji je na početku bio vinski podrum Svetog Petra – deo benediktanskog manastira iz šestog veka, čini najstarijim u Evropi.

„Crkva je restoran vodila do 1992. kada ga je preuzela porodica Haslauer“, rekao je za Tanjug Jović koji je u St. Peter Stiftskulinarium stigao 1995. a gde je i pored diplome menadžera u hotelijerstvu stečene u Opatiji, počeo kao nosač tanjira.

Restoran je, kako kaže, najstariji i u svetu koji neprekidno radi, a uskoro bi trebalo da bude upisan i u Ginisovu knjigu rekorda.

„Car Karlo Veliki je 802. godine kada je krenuo u Vatikan u posetu papi, zastao ovde u manastiru da večera i prespava, što je zapisao njegov prijatelj dvorski pisac Alkuin“, rekao je Jović i podsetio da u ono vreme nije bilo hotela i restorana nego su se putnici namernici zaustavljali pri crkvi ili manastiru i tako dobijali hranu i po potrebi prenoćište.

U restoran je svraćao i Gete, pisao je da je Mocart bio gost, a u pismima sestri pominjao je i ručkove u podrumu Svetog Petra, naveo je Jović i dodao da se restoran vremenom razvijao i danas ima baštu i 11 sala od kojih dve najnovije datiraju iz 1902.

Barokna dvorana u kojoj je posle Drugog svetskog rata bilo pozorište, sada je koncertna sala gde gosti večeraju uz gudački kvintet koji dela Mocarta, rođenog 1756. nedaleko od ovog mesta, izvodi na instrumentima tog doba.

Svi muzičari, uključujući i dvoje operskih pevača magistri su salcburškog Mocarteuma, na kojem, dodaje, studira i desetak talenata iz Srbije.

Tom raskošnom prostorijom dominira slika Svadba u Kani Galilejskoj kada je Isus učinio prvo čudo i pretvorio vodu u vino.

Mermerna tabla postavljena pre više od veka svedoči da je 1763. u restoranu živeo brat čuvenog kompozitora Jozefa Hajdna.

Jović kaže i da im dolaze ljudi iz celog sveta, turisti sa brodova koji pristaju u Lincu i brojni prominentni gosti među kojima su Plasido Domingo, Klint Istvud, svedska princeza, supruge Vladimra Putina, Bila Klintona, Mika Džegera…

„Kada je dolazila supruga predsednika SAD Hilari Klinton, nisu hteli da kažu ko dolazi, osim da je važna osoba. Bilo je dogovoreno da bude u salonu lakom za štićenje. U jednom trentuku došao je sikret servis sa pisma i pitanjem gde ona sedi a niko nije znao ko je to ona, kada je stigla rekla je da hoće da bude na terasi sa još 200 ljudi. Iako je to bio veliki bezbednosni izazov za sve“, naveo je on.

Slično je bilo i na premijeri ekskluzivne kolekcije Šanela koju je napravio Karl Lagerfild, kada je ceo restoran bio zatvoren za 170 ljudi, kao i čitav kilometar u okolini, kaže Jović.

„Lagerfildu sam nosio večeru ali nisam smeo da je serviram već bi je dodao njegovom batleru koji je to činio“, naveo je Jović koji godišnje u restoranu dočeka 150. 000 ljudi – više od dva Leskovca i dve Grdelice gde mu je roditeljska kuća, u kojoj kao i u porodičnoj u Rijeci godišnje provede mesec, dva.

Ovaj bajkoviti grad, na obalama reke Salcah kojom su u srednjem veku plovili tovari soli, po čemu je i dobio ime, a u kojem živi i 15.000 Srba, čuven je ne samo po Mocartovoj rodnoj kući, prvim Mocart kuglama, već i po baroknoj palati i bašti Mirabel, jednoj od najlepših u Evropi, srednjivekovnom dvorcu Festung Hohensalzburg koji je među najvećim u Evropi, tvrđavi Hohensalzburg čiji delovi datiraju iz 1077… brojnim festivalima i Salcburškom evropskom samitu u čijem radu je učestvovala i ministar Jadranka Joksimović.

(Tanjug)

