Najvažniji mir, a Novi Jasenovci, Oluje neće nam se više dogo

DONJA GRADINA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u memorijalnom kompleksu Donja Gradina, da je Srbima važan mir, da moramo biti deo međunarodne zajednice, uprkos licemerju međunarodne zajednica licemerna, ali da čuvajući sećanje na zločin sprečavamo da se ovakav zločin, kao što se dogodio na ovom prostoru u NDH, ne ponovi.

Novi Jasenovci i Oluje neće se više dogoditi našem narodu, poručio je Vučić.

„Imamo obavezu da govorimo, jer se ovakav zločin može sutra dogoditi bilo kom drugom. Moramo da ga sprečimo na vreme upravo ukazujućina ono što se dogodilo nama, ali ne štedeći sebe, govoreći kada smo mi grešili i pravili zločine“, naglasio je Vučić u obraćanju.

On je istakao da svet u kojem bilo koja nacija može biti istrebljena, svet klanja i logora za decu ne sme više nikada da bude moguć.

„Danas mi ovde sprečavamo taj svet. Sprečavamo svaku pomisao da je moguće izgraditi državu na zločinu, krvi i tuđoj nesredći. Podsećajući na strahotu koja nas je snašla podsećamo sebe na zločin koji je počinjen u naše ime, spremni da ga nikada ne zaboravimo. Svesni smo da je razum sve što nam je ostalo u ovoj nesreći. Razum koji će biti u stanju da pronađe druge načine za život, koji će da upozori na razmere zla, ali i lakoću u kojoj može da nastane ovakav zločin“, ukazao je predsednik Srbije.

Rekao je da je važan razum i svest da na ovim prostorima moramo da živimo zajedno i da smrt nije rešenje.

„Srbija danas počiva na ovom razumu. Zahvaljujući njemu zna da svoju veličinu mora da pronađe u svojm, a ne tuđim dvorištima, da su rast, napredak, putevi, investicije, slobodna trgovina jedini odgovor koji donosi život. Svaki drugi odgovor je put ponavljanja istorije“, poručio je on.

Vučić je naglasio tri prioroteta za budućnost celokupnog srpskog naroda.

„Mir, mir, mir je najvažniji za srpski narod, pod dva – i Srbija i Srpska, srpski narod u celini mora biti deo međunarodne zajednice i nikada ne smemo dozvoliti da budemo izolovani. Pod tri nema nikakve sumnje da je međunarodno javno pravo odavno sahranjeno, da pravde u međunarodnim odnosima nema, da licemerje i dvostruki standardi vladaju. Sve što važi za druge za Srbe ne važi, sve što ne važi za nas važiće za druge“, naglasio je on.

Skrenuo je pažnju da kada, kako kaže, licemeri govore da su protiv promene granica, ne treba zaboraviti da su ih menjali 1992., da su to činili 2008., a danas im odgovora da kažu da su protiv promene granica.

„Mi u granice ne diramo, ni u one od 2008. . Samo nemojte da govorite o moralu i pravdi. I bez obzira na licemerje i laž koje nam serviraju lažovi i nikogovoći moramo da se vratimo na prve dve tačke – mir, kao i da nikada više sebe ne smemo, pa makar i u najgorem licemernom svetu, da se postradnimo. To je zalog da ne bismo imalo nove humke“, istakao je on.

Vučić je poručio da se novi Jasenovci i Oluje neće više dogoditi našem narodu.

„To poručuje mala, nevelika ali ponosnija, snažnija i dostojanstvenija Srbija nego što je bila protekle tri decenije“, naglasio je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.