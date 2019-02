Najveći festival leda ranije zatvoren, figure počele da se – tope (foto, video)

View this post on Instagram

Winter wonderland at the 35th annual Snow and Ice festival in Harbin, China. If you can brave the chilly -22'C / -7.6'F temperatures ❄ #thegameoftones #onestrangeasia #beautifuldestinations #subjectivelyobjective #onbooooooom #noicemag #imaginarymagnitude #ignant #stayandwander #anotherescape #gominimalmag #aintbad #neocha #somewheremagazine #thatpnwlife #phroom #ignant #dreamermagazine #agameoftones #travelgram #lumixgm1 #lumix #china #harbin #harbinicefestival #winterwonderland #natgeo #bbctravel #tlpicks #createyourstory #beautifuldestinations #yourshotphotographer