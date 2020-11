Napad kod Bele kuće, izbodene Trampove pristalice (video)

U Vašingtonu, nedaleko do Bele kuće, povređene su četiri osobe u napadu nožem, javlja En-Bi-Si. Policija je saopštila da su se povređeni identifikovali kao pristalice Donalda Trampa.

Conservative activist Bevelyn Beatty and Proud Boys chairman Enrique Tarrio with one other person were just stabbed by BLM in Washington, DC pic.twitter.com/dTHTzDkbiJ

— Tara LaRosa (@TaraLaRosa) November 4, 2020