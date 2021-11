NASA najavila sletanje sa astronautima na Mesec 2025.godine

VAŠINGTON – SAD planiraju da svoje astronaute vrate na Mesec u okviru programa „Artemis“ 2025. godine.

NASA novi raspored predstavlja odlaganje u odnosu na prethodni cilj, što je bila 2024., koji je postavila administracija bivšeg predsednika Donalda Trampa 2017. godine, kao ambiciozan pomak od cilja agencije 2028. pre nego što je Tramp preuzeo dužnost, prenosi CNBS.

Ovo je u utorak saopštio šef američke Nacionalne uprave za aeronautiku i svemir Bil Nelson.

„Cilj Trampove administracije za sletanje ljudi 2024. nije zasnovan na tehničkoj izvodljivosti“, rekao je Nelson novinarima tokom konferencijskog poziva, navodi CNBS.

On je rekao i da će promene koje je potrebno sporovesti dovesti do toga da će misija „Artemis-2“, koja će biti misija sa ljudskom posadom, biti odložena najmanje do 2025. dodine.

NASA je 16. aprila objavila da je sa Spejs X potpisala ugovor vredan 2,89 milijardi dolara čiji će zadatak biti da bezbedno na površinu Meseca iskrca dva američka astronauta.

Misija bi do Meseca trebalo da ponese višečlanu posadu, a put bi trebalo da započnu uz pomoć moćne rakete Space Launć System i Orion letelice koja kruži oko Zemljinog satelita.

Misija Artemis I, bez astronauta na letu koji će kružiti oko Meseca, planirano je da se pokrene ranije ove godine, ali je sada odložena najranije za proleće 2022.

(Tanjug)

