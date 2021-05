Nasilje medju Arapima i Jevrejima u Izraelu širi se poput šumskog požara

U Izraelu se protekle noći dogodio haos, poput šumskog požara proširilo se nasilje izmedju Jevreja i Arapa kakvo godinama nije zabeleženo.

Usred oružanog sukoba izraelske vojske sa palestinskim islamskim Hamasom izbile su demonstracije i neredi u brojnim izraelskim gradovima gde živi mešano stanovništvo što je nekada bilo simbol koegzistencije.

Nasilnih sukoba bilo je u Lodu, Akou (Akre), Jerusalimu, Haifi, Bat Jamu i Tiberijasu i drugim mestima i mnogo ljudi je povredjeni, a više od 400 je uhapšeno.

Nasilje u zemlji navelo je premijera Izraela Benjamina Netanjahua da razmotri razmeštanje vojske kako bi se uspostavio red.

Ministar odbrane Izraela Beni Ganc je, medjutim naredio mobilizaciju rezervista granične policije da pomognu u nastojanjima da se neredi širom zemlje zaustave.

Izraelski političari jednoglasno su osudili nasilje.

Najveći šok izazvali su snimci uništavanja arapske imovine u Bat Jamu kraj Tel Aviva, pa napad na arapskog vozača koji je silom izvučen iz automobila i divljački pretučen, navode izraelski mediji.

Izgrednici Jevreji išli su ulicama Tiberijasa i Haife tražeći Arape da ih napadnu.

U Jerusalimu su Jevreji izboli nožem jednog Arapina i zadali mu teške povrede.

U Akou su Jevrejina napali Arapi kamenicama i gvozdenim šipkama. On je u kritičnom stanju primljen u bolnicu.

Iako su u te gradove policijska pojačanja poslata proteklih dana, na početku nereda čini se da policajci nisu dovoljno opremljeni za obim haosa i u mnogim sukobima policija nije intervenisala.

U Lodu gde su u utorak i sredu arapski izgrednici podmetali požare u sinagogi, prodavnicama i automobilima, pa je uveden policijski čas, to nije sprečilo vandale da nastave da idu ulicama i prave štetu.

Jutros je tamo jedan Jevrejin uboden nožem, a napadači Arapi su, dok su ga tukli, uzvikivali „Alahu Akbar“ (Bog je velik).

Netanjahu je osvrćući se na napad na Arapina u Bat Jamu rekao da se takvi incidenti ne mogu tolerisati.

„Ne tiče me se ako vam krv vri. To je irelevantno. Ne možete uzeti zakon u svoje ruke. Ne možete doći do civila Arapina i linčovati ga, kao što mi ne možemo da dopustimo da arapski gradjani to urade jevrejskim gradjanima“, rekao je Netanjahu.

Mandatar za sastav nove izraelske vlade Jair Lapid osudio je, kako je rekao, totalni gubitak kontrole, a Ganc je ocenio da unutrašnje izraelske podele nisu manje opasne od Hamasa.

Lider partija Jamina (Desno) Naftali Benet je scenu u Bat Jamu označio „nemoralnom, nehumanom i nejevrejskom“.

Vodja partije Nova nada Gideon Sar upozorio je da zemlji preti gradjanski rat.

Glavni sefarsdski rabin Jicak Jozef je apelovao na Jevreje da ne napadaju arapske gradjane.

Lider ultradesne partije Religiozni cionizam Becalel Smotrih je rekao da je šokiran i osramoćen zbog napada na Arapina u Bat Jamu.

Izraelski političari su takodje kritikovali arapsko nasilje koje je izbilo u vreme kada se činilo da arapska manjima ima sve više uticaja i pošto se pregovaralo o mogućnosti da jedan arapski poslanik, vodja islamske partije Mansur Abas, odigra ključnu ulogu u formiranju vladajuće koalicije koja će dovesti do smenjivanja Netanjahua.

Taj poslanik je, medjutim, u sredu rekao Asošiejted presu da se pregovori odlažu zbog eskalacije nasilja podstaknutog sukobima izraelske policije i palestinskih demonstranata koji su kulminirali prošlog vikenda u Jerusalimu i prethodili raketiranju iz Gaze i izraelskoj odmazdi.

Arapi čine 21 odsto od oko devet miliona žitelja Izraela.

(Beta)

