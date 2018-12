Naslednica Angele Merkel računaće Srbiju samo do Kopaonika

Naslednica Angele Merkel računaće Srbiju samo do Kopaonika

Berlin će nastaviti kontinuitet kada je u pitanju politika prema Kosmetu. On neće menjati svoj stav — Nemačka nam želi dobro i želeće to i sa novom liderkom najmoćnije stranke i verovatno budućom kancelarkom. Problem je u tome što mi kosmetsko pitanje vidimo potpuno drugačije.

Dosadašnja generalna sekretarka vladajuće Hrišćansko–demokratske unije Nemačke, Anegret Kramp Karenbauer, nasledila je nemačku kancelarku Angelu Merkel na mestu lidera stranke i biće kandidat za mesto kancelara na narednim parlamentarnim izborima.

Merkelova je u oktobru objavila da napušta poziciju lidera stranke i da ne planira ponovo da se kandiduje za poziciju kancelara.

Nenad Radičević, dopisnik Radio-televizije Srbije iz Berlina, kaže da je pobeda Karenbauerove zapravo još jedna pobeda Angele Merkel, jer je trka za naslednika suštinski prestavljala borbu između dve struje unutar stranke. Liberalniju predstavljaju Angela Merkel i njena izabrana naslednica, a iza konzervativnije, koju predstavlja Fridrih Merc, stoji jak politički zaštitnik, kaže Radičević.

„Ovo je u suštini bio poslednji okršaj dvaju dugogodišnjih takmaca, Angele Merkel i Volfganga Šojblea. Pobeda je vrlo tesna, pobednica je dobila 51 odsto glasova delegata na Kongresu u Hamburgu, što zapravo dokazuje da je CDU na neki način vrednosno podeljena i da su sva događanja u protekle tri godine dovela do toga da postoji tabor onih koji smatraju da je Angela Merkel gurnula CDU suviše ka centru, odnosno ulevo, i oni koji smatraju da je to zapravo ispravan potez“, kaže Radičević.

On dodaje da pobeda Karenbauerove ide u prilog Angeli Merkel i kada je reč o njenoj kancelarskoj funkciji. Nemački sistem nije kao britanski, gde odlazak sa čela stranke znači i odlazak sa mesta premijera, sva je prilika da će duže ostati na čelu nemačke vlade, do samog kraja mandata 2021. godine, kaže on.

„Karenbauerova je njena struja, ali nešto konzervativnijeg stanovišta u temama kao što su migrantska politika, abortus i gej brakovi. To su teme u kojima je nekadašnja premijerka pokrajine Sarland mnogo bliža konzervativcima. Mislim da je i to jedan od razloga što je Merkelova upravo nju izabrala za svoju naslednicu, uverena da će uspeti da pomiri liberalnu i konzervativnu struju unutar stranke“, kaže Radičević.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje da je pobeda Karenbauerove pobeda kontinuiteta Hrišćansko–demokratske unije i politike Nemačke od 2005. godine i da kontinuitet politike treba očekivati i kada su u pitanju odnosi sa Srbijom. „Naslednica će stav o Srbiji izgraditi pod uticajem Merkelove, siguran sam da će se konsultovati i nakon što se ona povuče sa čela Vlade, a za ove dve godine imaće sasvim dovoljno vremena da se upozna sa situacijom na Balkanu“, kaže Rajić.

„Angela Merkel je prijatelj Srbije, to je činjenica, a na nju je pre svega poslednjih godina uticalo i lično prijateljstvo i poverenje koje su gajili predsednik Vučić i kancelarka. Očekujem da će ona usmeravati Karenbauerovu u tom pravcu, da će Nemačka biti naš partner i da će nas podržavati na evropskom putu“, kaže Rajić.

Međutim, dodaje da će Nemačka nastaviti kontinuitet i kada je u pitanju politika prema Kosmetu. Ona neće menjati svoj stav — Nemačka nam želi dobro i želeće ga i sa novom liderkom najmoćnije stranke i verovatno buduće kancelarke, ali problem je u tome što mi ovo pitanje vidimo potpuno drugačije, ističe Rajić.

„Nemačka želi sve najbolje Srbiji, ali samo do Kopaonika, a ne do Prokletija, tu se naše politike drastično razlikuju. S tim u vezi, treba s jedne strane očekivati kontinuitet podrške projektu takozvanog nezavisnog Kosova, što nama ne ide u prilog, a sa druge strane kontinuitet podrške ekonomskoj saradnji i razvoju evrointegracija, jer blizu 60 hiljada ljudi u Srbiji radi u nemačkim kompanijama“, kaže Rajić.

Kada je reč o spornim pitanjima vezanim za migrante, abortus i gej brakove, Rajić kaže da treba imati u vidu da su to bili stavovi Karenbauerove dok nije ušla u visoku politiku i preuzela najveću nemačku stranku.

„CDU je mnogo više od stranke, to je jedan od stubova postojanja savremene SR Nemačke, tako da će i ona donekle korigovati svoje stavove. CDU će nastaviti u istom pravcu“, zaključuje Rajić u razgovoru za Sputnjik.

(Sputnjik)