Nastavljeno rusenje kredibiliteta dijaloga, resetovati pregov

BERLIN – Analitičar Saveta za demokratizajuju politike iz Berlina, Bodo Veber, ocenjuje da je posle najnovijih poteza Prišitnje i tenzija u odnosima Beograda i Prištine „nastavljeno uništavanje kredibiliteta dijaloga“ kome posreduje EU.

Veber na pitanje Tanjuga kako vidi „novu situaciju“ u odnosima Beograda i Prištine, kako je naziva specijalni predstavnik EU, Miroslav Lajčak, do koje je došlo nakon jednostrane odluke Prištine o primeni registarskih tablica i dokumenata od 1. oktobra, kaže da je potrebno resetovati pregovore, i normalizovati odnose dve strane.

”Mislim da sve ovo ponovo pokazuje da je jedini izlaz u suštinskom resetovanju pregovora o konačnom i sveobuhvatnom sporazuma između Srbije i Kosova, koji bi trebalo da bude vođen od strane najviših zvaničnika iz SAD i EU, na prvom mestu Berlina”, rekao je Veber za Tanjug.

On kao pogrešan ocenjuje i pristup Lajčka da nakon propasti, kako kaže, ideje o razmeni teritorija dijalog ”vrati na pristup iz prvih dana i vremena potpisivanja Briselskog sporazuma”.

„Redovne tenzije i konflikti kao sto je ovaj aktuelan, dokaz su da nema povratku davno propalom pristupu”, ocenio je Veber.

On podseća da su Beograd i Pristina nedavno postigli prvi sustinski sporazum ”u dugom nizu godina” o primeni dogovora o energetici, a da je nakon sastanka iz juna prošle godine izgledalo da je desetogodisnji prelazni režim za tablice bio ”produzen unedogled”.

”Ođednom imamo taj, jednostrani potez Kuritjeve vlade u Prištini, te sudeći po zvaničnim izjavama, radikalnu verbalnu eskalaciju konflikta“, rekao je Vever i dodao da Kurtijeva vlada, za razliku od svih prethodnih na Kosovu, „nije spremna da učestvuje u simulaciji funkcionisanja dijaloga”, smatra Veber.

Na pitanje Tanjuga da li je Priština ovakvu odluku mogla da donese sama i da li je imala podršku iz Berlina i Londona, nemački analitičar kaže da „ne raspolaže takvim informacijama“, ali dodaje da se, sudeći po „oprezno sastavljenim izjavama zvaničnika EU institucija“, uključujući i Miroslava Lajčka, radi o jednostranom potezu Prištine.

„Prema ranijim sporazumima taj potez je sasvim legitiman, ali verujem da Brisel nikad nije imao na umu da se ta implementacija preduzima jednostranim potezima“, kaže Veber.

Kada je u pitanju oštra reakcija Beograda na jednostrani potez Prištine, nemački analitičar Vučićevu „retoriku“ vidi kao odvraćanje pažnje od teške geopolitičke situacije u kojoj se Srbija našla posle ruske agresije u Ukrajini.

Na pitanje Tanjuga kako to da već toliko vremena nema primene sporazuma o ZSO on kaže da se ta ideja mora transformisati u ”nešto što ima institucionalnu suštinu” koja se do sada, prema njegovim rečima, ”izbegavala” u sporazumima iz 2011 i 2015. godine.

”To znači da se delimicno odstupi od onoga što piše u sporazumima kako bi se osiguralo da to nikad ne postane platforma za etnoteritorijalnu secesiju, a u isto vrijeme budu u skladu za evropskom konvencijom za ljudska prava”, zaključio je Veber.

(Tanjug)

