Naučnici u strahu: Dolazi velika promena koje nije bilo 780.000 godina?

Zemljino magnetno polje prolazi kroz neobične promene, a magnetni severni pol pomera se sa kanadskog Arktika ka Sibiru. To pomeranje se, kako se čini, ubrzava, pojačavajući zabrinutost od mogućeg okretanja magnetnih polova, smatraju naučnici.

Brzina pomeranja Severnog pola povećala se na 48 kilometara godišnje, navodi naučni časopis „Astronomija“.

Ukoliko dođe do okretanja magnetnih polova, to neće biti prvi put u Zemljinoj istoriji, pošto su polovi promenili mesta najmanje 10 puta u poslednjih 2,6 miliona godina. Poslednji put to se dogodilo pre 780.000 godina. Mnogi naučnici veruju da je došlo vreme za još jedno okretanje polova.

Koje su posledice okretanja polova

Međutim, predvideti mogućnost za tako nešto je nemoguće. Anomalije koje su možda posledica promena mesta polova, naučnici procenjuju na različite načine, pri čemu okretanje polova utiče na prirodu, ali i ljudsku tehnologiju.

Jedna od najvećih opasnosti, prema mišljenju naučnika, je da bi Zemlja tokom okretanja polova, mogla da ima slabiju zaštitu od Sunčevog i kosmičkog zračenja.

Pojedini geolozi sugerišu da se tokom perioda promene mesta polova dogodilo nekoliko masovnih izumiranja vrsta, dok drugi tvrde da je ljudska vrsta na Zemlji milionima godina i da je preživela takve događaje.

Sudar Zemlje i planete Teje

Naučnici su izneli i tezu da su uzroci geomagnetnih anomalija ostaci stare planete Teja, koja je, prema hipotezi, pogodila Zemlju pre 4,5 milijardi godina, a taj sudar je doveo do formiranja Meseca. Ostaci Teje nikada nisu nađeni, ali pojedini naučnici veruju da su oni zakopani duboko u unutrašnjosti Zemlje.

Prema poslednjim nalazima naučnika, dve ogromne stene unutar naše planete, veće od Mont Everesta, znatno su gušće strukture i imaju višu temperaturu od okruženja. Te dve stene utiču na kretanje istopljenog gvožđa u Zemljinom jezgru, u kom se generiše magnetno polje planete, slabeći ga u Južnom Atlantiku.

Iako je teško proceniti moguće posledice okretanja magnetnih polova, naučnici veruju da ono zavisi od toga koliko dugo će trajati. Ukoliko bude sporo i ako bude trajalo stotinama godina, i ljudi i priroda bi mogli da se prilagode.

Naučnici sada smatraju da bi najviše pogođene bile životinje koje migriraju i koje koriste magnetno polje za „navigaciju“.

Kada je u pitanju ljudska vrsta, najviše bi mogla da bude pogođena tehnologija, kao što su sateliti, televizija i drugi vidovi komunikacije, koji bi bili pod negativnim uticajem kosmičkog zračenja. Nešto slično već se događa u Južnom Atlantiku, gde je magnetno polje nešto slabije, što utiče na rad satelita kada preleću preko tog područja.

(Sputnjik)

