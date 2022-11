Ne dolazi u obzir da se o ZSO raspravlja u okviru FR-NEM pla

PARIS – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas ideju da se o Zajednici srpskih opština(ZSO) na Kosovu i Metohiji raspravlja u okviru francusko-nemačkog plana za KiM.

„Kako mislite da nam neko stavlja nešto što tobož treba da dobijemo nekakvim zaključnim sporazumom, a to je trebalo da bude u prvom sporazumu. Mi smo malo i slabi, nisam nešto naročito pametan, ali nisam ni idiot. Nemojte da pravite od svog rukovodstva idiote. Nema ništa od tog posla“, odgovorio je Vučić na pitanje novinara, o spekulacijama medija da postoji plan u tri tacke za resenje aktuelene situacije na KiM čija je sustina da se Srbija saglasi da se o zahtevu za ZSO raspravlja u okviru francusko-nemačkog plana.

Zamoljen da prokomentariše izjave američkog ambasadora u Prištini Džefrija Hovenijera koji je rekao da je zabrinut zbog 21. novembra (za kada je Kurti najavio kazne za Srbe koji nisu preregistrovali automobile) i da što pre treba raspravljati o ZSO Vučić je rekao da je Hovenijer s pravom uplašen.

Kao što sam i ja uplašen, dodao je, jer sam posle julske krize, krajem avgusta u Briselu rekao da imamo problem sa ličnim kartama.

„Rekao sam mi ćemo predočiti nešto što nije lako za nas, ali je to u okviru naše politike i Otvorenog Balkana i to je nešto što je nemoguće da neko odbije. Da bi prevazišli tu situaciju, ali oko tablica je to nemoguće“, naveo je Vučić.

On kaže da su ga tada molili da to uradi, da će oni preuzeti na sebe brigu oko tablica.

„Rekli su naš je posao da ubedimo Kurtija da se to reši drugačije i kao što vidite, nije se rešilo ništa“, rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da govori stvari koje ne mora, samo da bi pokazao kako smo saterani u ćošak, što su Srbi sa celog Kosova razumeli i sad je, kako ističe, mnogo teže.

„Kako ću ja sad da im kažem da se sutra vrate u institucije? Srećom, oni su sami postavili uslove. Nema od tog posla ništa, dok se ne ispune oba uslove i to je to“, poručio je Vučić.

(Tanjug)

