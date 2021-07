„Ne pričajte ni sa kim“: Novi predlog za sprečavanje širenja korone (video)

Novi Južni Vels bori se sa najgorim talasom kovida ove godine, a šefica zdravstva te najnaseljenije australijske države, Keri Čant, savetovala je sugrađanima da ne pričaju jedni sa drugima kako bi se sprečilo širenje virusa.

Nakon što je u utorak potvrđeno 78 novih slučajeva zaraženih koronom i jedan smrtni ishod, Keri Čant je izjavila da bi Australijanci trebalo da se uzdrže od razgovora, čak i ako nose maske i ako su vakcinisani.

„Iako je konverzacija u ljudskoj prirodi, nažalost, sada nije vreme za to“, rekla je ona novinarima.

„Čak i ako vidite komšiju u šoping centru….ne započinjite razgovor. Sada je vreme da se interakcija sa drugima svede na minimum“, smatra Keri Čant.

Ona je dodala da maske ne pružaju totalnu zaštitu i da bi ljudi morali da vode računa da ne dođu u kontakt sa nekim ko predstavlja rizik.

Takođe, pozvala je stanovnike i da se uzdrže od poseta prijateljima i članovima familije, prenosi RT.

„Moramo uzeti u obzir da svaki put kada izađemo iz kuće, neko sa kim dođemo u kontakt bi mogao da prenese virus“, kazala je Keri Čant.

Unbelievable….. don’t behave like a human, forget humanity, just do as you are told https://t.co/bqCWG1n1qH

— Tonia Buxton (@ToniaBuxton) July 20, 2021