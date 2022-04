Nehamer. Putin ima svoju ratnu logiku, veruje da pobeđuje

BEČ – Austrijski kancelar Karl Nehamer izjavio je danas da ne može u potpunosti da objasni način razmišljanja Vladimira Putina, ali da ruski predsednik ima „sopstvenu ratnu logiku“.

On je za En-Bi-Si (NBC) rekao da mu je Putin u nedavnom razgovoru u Moskvi preneo „jasnu poruku“ o svojoj zabrinutosti i da je delovao kao da je dobro obavešten o onome što se dešava na terenu.

„Mislim da je sada u sopstvenoj ratnoj logici. On misli da je rat neophodan da bi Rusija dobila bezbednosne garancije. On ne veruje međunarodnoj zajednici. Krivi Ukrajince za genocid u Donbasu. Tako da mislim da je on u svom svetu, ali da zna šta se dešava u Ukrajini“, kayao je austrijski kancelar.

Nehamer je rekao i da Putin veruje da Rusija pobeđuje u ratu.

Ponovio je da njegov nedavni razgovor u Moskvi sa Putinom nije bio „prijateljska konverzacija“ i da je ruskom lideru rekao za ratne zločine u Buči.

Nehamer je rekao i da mu se Putin na kraju razgovora obratio na nemačkom, rekavši mu da je „bolje da se rat završi pre nego kasnije“.

(Tanjug)

