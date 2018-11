Nekoliko hiljada ljudi na protestu u Buenos Ajresu protiv samita G20

Nekoliko hiljada ljudi okupilo se danas u Buenos Ajresu u znak protesta zbog održavanja samita Grupe 20 industrijski razvijenih zemalja – G20, prenela je agencija AP.

Demonstranti mašu zastavama i nose transparente s natpisima „Neka ide G20“ (Go away G20) i „Neka ide Tramp“ (Go away Trump).

Aktivisti iz Francuske, Nemačke, Italije i nekoliko latinoameričkih zemalja učestvuju zajedno sa Argentincima na skupu u organizaciji levičarskih grupa i sindikata.

Protest se održava oko deset kilometara od zgrade u kojoj je u toku samit G20.

Oko 22.000 pripadnika snaga bezbednosti rasporedjeno je u glavnom gradu Argentine zbog samita.

Argentina je prva latinoamerička zemlja koja je domaćin G20.

(Beta)