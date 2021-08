Nemačka kaže talibani sprečavaju odlaske Avganistanaca sa kabulskog aerodroma

Talibani koji su se vratii na vlast u Avganistanu sprečavaju pristup aerodromu u Kabulu za Avganistance koji žele da odu, saopštila je danas nemačka vlada.

„Oko kabulskog aerodroma talibani su postavili kontrolne puktove i kontrolišu pristup“, saopštilo je nemačko ministarstvo odbrane u izveštaju u koji je agencija Frans pres imala uvid.

Ministar spoljnih poslova Hajko Mas dodao je na konferenciji za novinare da „nema nikakve garancije“ od talibana da će avganistanskom lokalnom osoblju, spremnom da ga Berlin evakuiše, biti dozvoljen prolaz, prenosi Frans pres.

Britanski oficir zadužen za britansku evakuaciju izmedju 6.000 i 7.000 ljudi rekao je takodje da tallibani kontrolišu pristupe aerodromu i da su morali da održe „pragmatične, taktičke“ razgovore na niskom nivou sa talibanima i da oni za sada pokazuju razumevanje, prenosi AP.

Nije precizirano da li talibani puštaju i Avganistance koji žele da odu.

Britanija hoće da evakuiše 4.000 britanskih državljana i avganistanskih saveznika koji su im pomagali proteklih 20 godina.

Britanski zvaničnici pozivaju ljude da dodju nadomak aerodroma kada za njih bude spreman let. Kad stignu tamo talibani treba da ih puste do kompleksa aerodroma, a unutra će britanski zvaničnici preuzeti potrebne bezbednosne provere. Britanci će ih sprovesti do piste gde čekaju let nazad u Britaniju.

(Beta)

