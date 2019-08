Nemačka štampa o Grenlandu: Da li je Tramp poludeo?

BON – Nakon što je predsednik SAD Donald Tramp otkazao posetu Danskoj, koja je odbila prodaju Grenlanda, pojedini nemački mediji dovode u pitanje njegovu mentalnu sposobnost da obavlja funkciju šefa države, dok drugi ukazuju na to da su SAD više puta u prošlosti širile svoju teritoriju i da je više Trampovih prethodnika htelo Grenland, piše Dojče vele.

„Tramp se duri u ćošku kao uvređeno dete koje nije dobilo igračku“, ocenjuje list Pasauer noje prese i dodaje da bi „posle ove farse sa Grenlandom definitivno moralo da se postavi pitanje koliko je Tramp mentalno i zanatski sposoban da bude na funkciji predsednika“.

Zidojče cajtung navodi da se godinu dana pred izbore, raspoloženje u SAD okreće protiv Trampa.

„Ekonomski pokazatelji kažu da na dan izbora on mora da predstavi spaljenu zemlju. Predsedniku je potreban neki konflikt, neki krivac, kako bi skrenuo pažnju sa svog propalog predsednikovanja. Danas je to bila mala Danska. Sutra bi to mogla da bude EU“, upozorava taj list.

S druge strane, Nordkurir smatra da SAD sigurno neće kupiti ostrvo jer je to nemoguće prema međunarodnom pravu.

„Ali, da bi stanovnici Grenlanda mogli da se otcepe od Danske i umesto toga pređu u SAD – to nije ni izdaleka takvo zastranjivanje kakvim ga upravo prikazuju mnogi medijski izveštaji u SAD i posebno u Evropi“, navodi taj list.

U tom kontekstu ukazuje da su SAD već više puta u prošlosti širile svoju teritoriju i da je više Trampovih prethodnika već htelo Grenland.

„Tako da na kraju postoji jedno saznanje: problem nisu toliko Trampove ideje koliko ono što novinari naprave od toga“, dodaje list.

Oberhesiše prese ocenjuje da Trampova ideja nije više nego pokušaj kolonizacije „koji u današnje vreme samo još izaziva odmahivanje glavom“.

„Zemlje kao što je Kina tu postupaju rafiniranije. Dok Tramp vređa afričke zemlje kao blatnjave rupe, svetska sila sa dalekog istoka baš tamo ophođenjem punim poštovanja, velikim investicijama, kreditima i sklapanjem bilateralnih sporazuma ciljano osvaja nova tržišta. I istovremeno obezbedujje sebi hranu i sirovine za svoje stanovništvo u porastu“, navodi Oberhesiše prese.

Nije teško, zaključuje taj list, odgonetnuti koja bi taktika mogla imati više uspeha u 21. veku.

Tramp je u sredu odložio planiranu posetu Danskoj, nakon što je premijerka te zemlje Mete Frederiksen odbila njegovu ideju o kupovini Grenlanda.

(Tanjug)