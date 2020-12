Nemačka strahuje od povratnika gastarbajtera s Balkana: ‘Na leto su doneli zarazu’

Prvo i osnovno: ne idite na put ako ne morate. Treba slediti uputstva vlasti i ne putovati ako to zaista nije preko potrebno. Nemački predsednik Frank-Valter Stajnmajer uverava Nemce da će se „rodbina poklonima radovati i kada prođe opasnost od virusa“. Od putovanja naravno odvraćaju, i to ne samo apelima nego i konkretnim zabranama kretanja, i vlade zemalja evropskog jugoistoka, piše DW.

Ali, to je samo teorija. U praksi svi političari znaju da uoči Božićnih praznika u smeru jugoistoka Evrope kreće lavina. Ove godine možda neće biti tako velika kao prethodnih, ali je tu i u to su se uverili svi oni koji su na ovaj ili onaj način poslednjih dana pokušali da sa severa dođu u ovaj deo Evrope.

Bavarskom premijeru Markusu Söderu, koji i inače prednjači u predlozima za strože mere, kao poslednji pokušaj odvraćanja stanovnika Nemačke da odlaze na putovanja, pre svega preko granice, je na pamet pao predlog uvođenja obaveznih PCR testova prilikom povratka u Nemačku. Trenutno su ovi testovi nakon povratka iz rizičnih područja nužni samo za one koji ne mogu da budu 10 dana u samoizolaciji. I to tek nakon prvih pet dana provedenih u karantinu. Nije poznato šta bi Söder želeo da postigne ovom merom, ali je poznato da se one ne odnose na one malobrojne koji će ipak u neko od još otvorenih skijališta poput onih u Švajcarskoj.

Bavarski premijer i mogući budući nemački kancelar je jasno na umu imao građane porekla s jugoistoka Evrope jer se pokazalo, kako je rekao, da je upravo ova grupa „gastarbajtera“ nakon povratka s letnih praznika uzrokovala nagli porast broja zaraza u svojim mestima boravka. Söder je svoj strah potkrepio vestima o rasprodatim letovima za ovaj deo Evrope upravo u vreme uoči Božića, piše DW.

Bez obzira na to hoće li Söderu do kraja nedelje poći za rukom da ovu meru izboriti na saveznom nivou, već su sad visoke prepreke koje su uvele zemlje koje se treba proći kako bi se stiglo kući za Božić i Novu godinu. Na izlasku iz Nemačke, austrijske vlasti sporadično proveravaju kolone koje ulaze u zemlju. Ali, kako se u najvećoj meri radi o tranzitu, do sada se nisu stvarale veće gužve kako pored Passaua tako ni pored Salzburga.

Hrvatska je još krajem novembra uvela mere zabrane prelaska svoje granice. Za one koji putuju u Hrvatsku obavezno je posedovanje negativnog PCR-testa i to za one koji, kako se navodi, dolaze iz rizičnih područja, koje se trenutno odnosi na celu Evropsku uniju.

Međutim, ove mere se ne odnose se za one koji Hrvatsku prolaze samo u tranzitu. Problem je u tome što na neuralgičnoj slovenačko-hrvatskoj granici nisu uvedene posebne trake kojima bi se odvojili oni koji su samo u tranzitu od onih koji ostaju u Hrvatskoj pa im je potreban duži razgovor s graničnim policajcem. Oni, doduše, prema iskustvu pisca ovih redaka, ne komplikuju kad je u pitanju PCR-test i prihvataju i digitalne dokaze o negativnom nalazu i to na nemačkom. („Već smo se ispraksovali“, rekao je jedan od dobro raspoloženih policajaca.) Ali, svako pa i kraće zadržavanje na granici bez uobičajenog „mahanja“ rukom brzo stvori nepregledne kolone.

Na ulasku u Srbiju situacija je nešto drugačija. Svi strani državljani, ako nisu u tranzitu, moraju da imaju negativan PCR-test ne stariji od 48 sati. Državljanima Srbije je ulazak dozvoljen bez testa, ali uz obaveznu kućnu samoizolaciju uz napomenu da se samoizolacija u svakom trenutku može prekinuti negativnim PCR-testom. Na aerodromima je situacija preko vikenda bila opuštenija, ali ne sasvim.

Po povratku u Nemačku i Austriju nakon praznika sve one koji nisu mogli da izdrže bez obaveznog prazničnog hodočašća na jugoistok čekaju stroge mere i desetodnevna samoizolacija. I preki pogledi komšija.

