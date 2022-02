„Šreder ne govori u ime vlade, ne radi za vladu i nije vlada“, podvukao je Šolc u intervjuu za CNN.

Šolc je istakao da je on sada kancelar i da su političke strategije zemlje one koje on izgovori.

AP Photo/Alex Brandon

(Tanjug)

