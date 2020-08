Nemački lekari tvrde da mogu da prebace Navaljnog u Berlin

Nemački lekari koji su pregledali ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog u bolnici u zapadnom Sibiru, izjavili su danas da su u mogućnosti da ga prebace u Berlin na dalje lečenje, saopštila je nemačka nevladina organizacija koja je na lice mesta poslala avion sa medinskom opremom.

„Ekipa lekara na licu mesta nam je rekla da može i da želi da prebaci Navaljnog u Berlin i to je želja njegove porodice“, navela je nemačka NVO Sinema for pis (Cinema for Peace), koja je uputila sanitarni avion u Omsk, dok su ruske vlasti ranije danas navele da ruski opozicionar nije u stanju da bude prebačen bilo gde.

Okruženje Navaljnog zatražilo je danas pomoć od Suda za ljudska prava u Strazburu kako bi ruske vlasti odobrile njegov transfer u Nemačku na dalje lečenje, saopštili su izvori bliski sudu.

Sud je pozvan da primeni Član 39 svog poslovnika koji mu omogućava da preduzme hitne mere kada je fizički integritet podnosioca zahteva ugrožen.

Navaljnijevo okruženje smatra da je on otrovan dok su ruski lekari naveli da nisu pronašli tragove otrova dodajući da je njegovo stanje „nestabilno“.

Ruski opozicionar u četvrtak je hitno prebačen u bolnicu u Sibiru pošto mu je naglo pozlilo u avionu. Njegova portparolka Kira Jarmič izjavila je da je avion na relaciji Tomsk-Moskva morao prinudno da sleti.

Navaljni, koji je protivnik Kremlja, ime je izgradio otkrivajući korupciju ruskih zvaničnika.

