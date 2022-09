Nemci se pitaju: Zna li Habek šta znači nelikvidnost?

BERLIN – Zna li ministar privrede Nemačke Robert Habek šta znači reč nelikvidnost, pitaju se Nemci nakon njegovog sinoćnjeg gostovanja na televiziji.

Ministar Habek je u emisiji „Majšberger“ dao čudan ogovor na pitanje da li se krajem zime može očekivati talas nelikvidnosti u Nemačkoj.

„Ne to ne očekujem. Mogu zamisliti da će određene privredne grane prestati da proizvode, a onda će prodavnice, koje žive od toga da ljudi troše novac imati problem sa uzdržanosti prilikom kupovine. Tada one neće automatski biti nelikvidne, ali će prestati da prodaju“, objasnio je on.

Voditeljka Sandra Majšberger je reagovala iritirano na ovo objašnjenje ministra i dodala „ako prestanem da prodajem, onda ne zarađujem novac, i onda moram da prijavim nelikvidnost“.

Habek je na tu konstataciju reagovao nesigurno, ali ostao pri svom stavu da neće biti automatskog talasa nelikvidnosti.

„Može biti da se određeni poslovi više neće isplatiti i da će biti obustavljeni“, dodao je on.

(Tanjug)

