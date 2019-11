„Nepristojna ponuda“ Donalda Trampa Erdoganu

Nakon što je Redžep Tajip Erdogan dobio „nepristojnu ponudu“ Donalda Trampa, ugovor vredan 100 milijardi dolara pod „povoljnim uslovima“, kao i pomoć u rešenju situacije oko sankcija koje Vašington treba da uvede protiv Ankare zbog kupovine ruskih sistema S-400, nameće se kao logično pitanje da li će Erdogan na to pristati.

Moskovski eksperti smatraju da zapravo Tramp i ne može da ponudi Erdoganu posebne preferencije, a i u slučaju da se to dogodi, Erdogan neće na njih pristati, jer je za turskog lidera povratak bliskoj saradnji sa SAD nemoguć posle mnogih poteza i teških reči iz Vašingtona.

Pre svega, SAD trenutno rade na nacrtu zakona o priznavanju genocida nad Jermenima, što je za Tursku „udarac ispod pojasa“. Uz to, niko u Ankari nije zaboravio Trampove pretnje o mogućem uništavanju turske ekonomije, kao i pretnje američkog državnog sekretara Majka Pompea upotrebom vojne sile protiv Turske zbog operacije protiv Kurda na severu Sirije.

„Takav dogovor je u duhu Donalda Trampa. U ovoj situaciji dešava se ono što on voli — prvo, pretnje, zatim zakazivanje pregovora i na kraju ponuda koja je sa njegovog stanovišta pozitivan izlaz iz situacije. Druga stvar je što se sada u SAD očigledno sve promenilo, kao i u njihovim odnosima s Turskom. Jasno je da već sada ne zavisi sve od Trampa, nego i Kongres ima ozbiljan uticaj. Ukidanje sankcija u ovom trenutku nije isključivo pravo američkog predsednika, o tome bi trebalo da odluči Kongres. Budući da je pokrenut postupak impičmenta, Tramp sada ima komplikovan odnos čak i sa delom republikanca, a da ne pominjemo demokrate, pa je samim tim teško zamisliti da će on biti u stanju da progura ukidanje sankcija. To je praktično nerealno“, rekao je za Sputnjik ruski ekspert Dmitrij Solonikov.

Trampova „nepristojna ponuda“ ostavlja Tursakoj mogućnost za manevar

Prema mišljenju Solonikova, u ovom trenutku je nejasno šta sadrži „nepristojna ponuda“ i kakav trgovinski ugovor može biti ponuđen Ankari u aktuelnim uslovima, ali mnogi američki eksperti veruju da će Tramp u stilu pravog biznismena ostaviti Turskoj mogućnost da kupi najnovije američke avione F-35 koji koštaju milijarde dolara i da je spreman da ponovo primi Ankaru u program F-35, s obzirom na to da Turska želi da kupi više od 100 aviona F-35. To pitanje je naročito aktuelno i nakon što je turski lider uoči puta u Vašington poručio da Ankara može kupiti ruske ratne avione ako SAD otkažu isporuku aviona F-35.

Zapadni analitičari sada očekuju da će Tramp pokušati ovu situaciju da održi u stanju statusa kvo do novembra iduće godine, a da će posle izbora, ako ostane na mestu predsednika, omogućiti Turskoj da nabavi F-35, bez obzira na situaciju sa S-400.

Ključna tačka spoticanja u odnosima dveju država i NATO saveznika ostaje turska nabavka ruskih sistema S-400, zbog čega je Ankara suspendovana iz programa F-35 i zbog čega je američki Kongres spreman da ekonomski kazni Tursku, što je u skladu sa zakonom o borbi protiv neprijatelja Amerike putem sankcija, takozvanog zakona CAATSA.

Međutim, „Vašington post“, pozivajući se na svoje izvore, navodi da je Tramp prošle nedelje poslao pismo Erdoganu u kojem su nabrojani predlozi koji treba da posluže poboljšanju američko-turskih odnosa i da je predložio rešenje vezano za S-400.

Kako je saopštio izvor lista, vašingtonska administracija insistira da se S-400 ne upotrebljava, kako Rusi ne bi mogli da „imaju pristup sredstvima komunikacije i zaštite američkog lovca F-35“. U takvom slučaju, Ankara se može vratiti programu razvoja višenamenskog lovca F-35 i izbeći sankcije.

Da li će Erdogan odustati

Američki zakonodavci će najverovatnije kritikovati ove predloge američkog predsednika, jer se mnogi senatori i kongresmeni zalažu za uvođenje ograničenja protiv Ankare. Kako navodi list, upravo ove uslove je Vašington i predlagao Ankari u oktobru sa ciljem da se zaustavi operacija u Siriji, ali su pokušaji ostali neuspešni.

Zbog toga se očekuje da će upravo ruski sistemi za protivvazdušnu odbranu i sankcije biti jedna od glavnih tema na današnjem sastanku Trampa i Erdogana u Beloj kući.

Postoje i mišljenja da Tramp može pozvati Tursku da ne aktivira S-400 do 2020. godine, a u slučaju novog predsedničkog mandata, prodaće F-35 zajedno sa američkim sistemom „Patriot“, koji je Turska godinama neuspešno pokušavala da kupi, pre nego što se okrenula S-400.

Eksperti su uvereni da bez obzira na pritiske SAD Erdogan neće odustati od eksploatacije S-400, jer je to pre svega pitanje nacionalne bezbednosti, ali i ponosa za njega i Turke.