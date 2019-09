Neredi u Londonu: Desničari napali policiju i protivnike Bregzita (video)

U Londonu je došlo do nereda i policija je morala da reaguje kada su na protivnike Bregzita nasrnule pristalice izlaska iz EU i navijači sa kontramitinga.

Pristalice Bregzita vređale su, a potom i nasrnule na policiju u nameri da spreče skup protivnika izlaska Britanije iz EU, prenosi Gardijan.

Policajci na konjima morali su da intervenišu kako bi razdvojili dve grupe demonstranata.

Na protivnike Bregzita koji su tražili smenu premijera Borisa Džonsona nasrnuli su i pripadnici navijačkih organizacija i desničari, prenose britanski mediji.

Leavers very aggressive and clashing with police today at Parliament Square, throwing barriers and other objects towards police and police horses. So uncalled for.#StopTheCoup @metpoliceuk @annettedittert pic.twitter.com/iOse7X4WvQ

— Dr. Bettina Friedrich (@betty_friedrich) September 7, 2019