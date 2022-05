Nestasica mlecne formule za bebe u SAD, istraga u Kongresu

VAŠINGTON – SAD se danima suočavaju s nestašicom mlečne formule za bebe na nacionalnom nivou, zbog čega je Odbor za nadzor vlade Predstavnickog doma Kongresa saopštio da planira da istraži rad cetiri najveća proizvođača formule i ustanovi kako se može povećati proizvodnja.

„Nestašica formule za bebe je kriza za americke porodice“, saopštio je odbor na Tviteru, kako prenosi Glas Amerike.

U međuvremenu je poraslo interesovanje za banke mleka, majke su ponudile da doniraju svoje mleko, a očajni roditelji traže pomoć države da bi mogli da nahrane decu, javio je AP.

Roditeljima se savetuje da razgovaraju sa svojim pedijatrima ili nazovu lokalne banke hrane, kao i da obiđu manje prodavnice i apoteke koje možda još imaju zalihe i kada veliki lanci ostanu bez formule.

Članica Predstavničkog doma Kerolajn Maloni, koja je na čelu odbora, uputila je pisma kompanijama Abot, Mid Džonson, Nestle USA i Perigo, tražeći informacije o nestašici formule, prenela je mreža Ej-Bi-Si Njuz (ABC News).

„Nacionalna nestašica formule je pretnja zdravlju i ekonomskoj bezbednosti beba i porodica u zajednicama širom zemlje – posebno onima sa manjim primanjima koji istorijski trpe nejednaki položaj u zdravstvu, ukljucujuci i neizvesnost u pogledu hrane“, navodi se u pismu.

Problemi su, kako podseća Glas Amerike, počeli još prošle godine, kada je pandemija kovida-19 dovela do poremecaja u radu, transportu i pristupu sirovinama.

Inventar je dodatno smanjen pošto su neki roditelji nagomilali formulu za vreme pandemije. Zatim je u februaru ove godine, kompanija Abot Nutrišn povukla iz prodaje nekoliko glavnih brendova formule u prahu, i zatvorila fabriku u Mičigenu posle žalbi da su četiri bebe imale bakterijske infekcije pošto su hranjene formulom iz te fabrike.

Nestašici i dalje doprinose problemi u lancu snabdevanja i visoka inflacija, zbog čega trenutno u prodavnicama nedostaje oko 40% proizvoda sa formulom za bebe na nacionalnom nivou, prema podacima firme Dejtasembli.

Manje od polovine beba rođenih u SAD se hrani isključivo majčinim mlekom tokom prva tri meseca života, pokazuju podaci Centara za kontrolu i prevenciju bolesti.

Američki predsednik Džozef Bajden u četvrtak se sastao sa proizvođačima i distributerima formule za bebe, pozivajući ih da učine sve što mogu da bi porodice mogle da dođu do formule.

Neki proizvođaci vec nedeljama povecavaju proizvodnju a zvanicnici se takode fokusiraju na to kako da brže dostave formulu do prodavnica, izjavio je Brajan Dis, direktor Ekonomskog saveta Bele kuce.

Zdravstveni regulatori su nedavno najavili nekoliko koraka da se povećaju zalihe formule, ukljucujuci i brži uvoz formule iz inostranstva. 98% formule za bebe koja se koristi u SAD proizvodi se u samoj zemlji.

Predsednik Bajden takođe je pozvao Federalnu trgovinsku komisiju da istraži izveštaje o veštačkom podizanju cena.

Još dva odbora Predstavničkog doma najavila su da će održati pretrese povodom nestašice formule.

(Tanjug)

