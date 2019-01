Nesvakidašnji prizori u SAD – sneg u pustinji, smrznuti kaktusi (video)

U velikom delu američkog Zapada padao je sneg, koji je čak i u pustinjama Arizone padao na kaktuse.

Na jugu Arizone sneg je prekrio kaktuse, ali i Veliki kanjon na severu, prenosi AP.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na led u Nevadi, a sneg je pao i zadržao se na putu 20 minuta od Las Vegasa.

Zbog snega i poledice na putevima škole i državne ustanove zatvorene su u Albukerkiju, u Novom Meksiku.

Here’s what our Sierra Vista sergeant woke up to. Up to 6” of snow expected in parts of Cochise County. Right now, troopers are extremely busy in Cochise, Santa Cruz, Pima, Graham and Greenlee counties with crashes and slide-offs. Delay travel and SLOW DOWN!!! pic.twitter.com/4GfMSn1H6l

— Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) January 2, 2019