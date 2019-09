Netanjahu: Izrael otkrio novo mesto za proizvodnju iranskog nuklearnog oružja

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je Izrael identifikovao novo mesto u Iranu koje se koristilo za razvoj nuklearnog programa Taherana.

Netanjahu je to rekao u specijalnom obraćanju prenošenom preko televizije osam dana pre parlamentarnih izbora u Izraelu.

Uz mesto koje je poznato Medjunarodnoj agencija za atomsku energiju (IAEA) postoji drugo tajno mesto južno od Isfahana u Abadehu koje se koristi za razvoj nuklearnog oružja, rekao je Netanjahu i dodao da kada je Iran saznao da Izrael zna za to mesto i za šta se koristi postrojenje je potpuno uništeno.

Izraelski lider nije precizirao šta je tačno tamo razvijano i kako je Iran otkrio da je Izrael za to saznao, navode izraelski mediji.

„Izrael zna šta radite, Izrael zna kada to radite i Izrael zna gde to radite“, poručio je Netanjahu rukovodstvu Teherana.

On je dodao da će jevrejska država nastaviti da otkriva iranske laži i „da radi sve kako bi sprečila Iran da razvije nuklearno oružje“ kao i da će nastaviti da deluje protiv iranske agresije „svuda i u svako doba“.

Netanjahu je objasnio da je to do sada nepoznato postrojenje otkriveno iz podataka koje su izraelski agenti uzeli iz iranskog nuklearnog skladišta početkom prošle godine.

On je pokazao satelitsku fotografiju postrojenja u području Abadeh u južnoj provinciji Fars iz juna i drugu fotografiju snimljenu u julu za koju je rekao da pokazuje uništeno postrojenje, preneo je AP.

Netanjahu koji je oštar kritičar nuklernog sporazuma sa Iranom kaže da Teheran pokušava da razvije nuklearno oružje, što Teheran poriče.

Netanjahuova današnja optužba samo će još više pojačati napetost izmedju dve neprijateljske zemlje.

On se nada da će IAEA na današnjem sastanku preduzeti oštriju akciju protiv Irana.

(Beta)