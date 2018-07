Netanjahu pohvalio posvećenost Trampa Izraelu iskazanu na sastanku s Putinom

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pohvalio je poštovanje izraelske bezbednosti koje je predsednik SAD Donald Tramp istakao u obraćanju nakon sastanka s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Helsinkiju.

„Prijateljstvo Izraela i SAD nikada nije bilo jače“, saopštio je Netanjahu, preneli su danas izraelski mediji.

On je dodao i pohvalu Putinu, rekavši da Izrael „takodje veoma ceni bezbednosnu saradnju s Rusijom i jasnu poziciju koju je predsednik Putin izrazio u odnosu na potrebu da se podrži sporazum Izraela i Sirije o razdvajanju snaga, iz 1974. godine“.

Izraelski mediji komentarišu da je Netanjahu sigurno bio zadovoljan onim što je čuo i video na jučerašnjoj konferenciji za novinare u glavnom gradu Finske i da je imao razloga da se osmehne.

Izraelski lider je danas na Tviter nalogu postavio klip Trampovog intervjua za Foks njuz na kome se vidi kako Tramp kaže da Putin veruje u Izrael i da je „obožavalac Bibija“, koristeći nadimak Netanjahua.

Tramp je to izjavio nakon sastanka sa Putinom, a rekao je takodje da su on i Putin „došli puno do dobrih zaključaka“ tokom tog sastanka „zaista dobrih zaključaka o Izraelu, nečeg vrlo snažnog“, mada nije obelodanio kakvih.

Američki lider je ocenio Putin puno pomaže Netanjahuu, najavivši da će i dalje pomagati, što je „dobro za sve“, kako je rekao.

Netanjahu je uz klip od 19 sekundi najavio da će nastaviti da „jača Izrael kao rastuću globalnu snagu“.

Premijer Izraela bio je u Moskvi prošle nedelje gde se sastao s Putinom treći put ove i deveti put u poslednje tri godine, otkako je Rusija vojno angažovana u ratu u Siriji.

Nakon sastanka s Putinom, Netanjahu je rekao da su Rusi udaljili iranske snage i šiitske milicije od sirijsko-izraelske granice.

On je više puta ponovio da Izrael neće prihvatiti iransko prisustvo u Siriji ali je u Moskvi objasnio da je „momentalni prioritet da se iranske snage udalje od granice i da se uklone iranske dugometne rakete iz Sirije“.

Putin je na konferenciji za novinare sa Trampom rekao da je američki lider posvetio posebno pažnju tome i potvrdio da je „Rusija zainteresovna za takav razvoj dogadjaja i postupiće u skladu s tim“.

Tramp je pohvalio bliskost odnosa SAD Izraela, rekavši i da nikada njegova zemlja, niti bilo koja druga zemlja nije bila bliža jevrejskoj državi.

Ta bliskost došla je do izražaja u maju, kada je Tramp ne samo preselio ambasadu SAD iz Tel Aviva u Jerusalim već se i povukao iz nuklearnog sporazuma s Iranom kome se Izrael oštro protivi.

