Netanjahu upozorio Iran protiv pokušaja napada na Izrael

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je danas Iran protiv bilo kakvog pokušaja napada sa ciljem uništavanja Tel Aviva ili Haife na 40. godišnjicu Islamske revolucije.

„Ne ignorišem pretnje iranskog režima ali me one ne zastrašuju. Ukoliko taj režim načini užasnu grešku da pokuša da uništi Tel Aviv ili Haifu, neće to uspeti“, rekao je Netanjahu u saopštenju iz njegove kancelarije i u video poruci.

Ukoliko bi Iran pokušao da napadne Izrael to bi bila „poslednja godišnjica Revolucije“, rekao je Netanjahu i poručio Irancima da to imaju u vidu.

Izraelska vlada vodi diplomatsku i medijsku kampanju protiv Irana koga optužuje da sprovodi opasne nuklearne aktivnosti, i ukazuje na delovanje Irana u Libanu, u Pojasu Gaze i u Siriji.

Poslednjih godina Izrael je sproveo brojne vazdušne napade ili ispaljivao rakete na, kako je navodio, iranske vojne ciljeve u Siriji, ili konvoje sa oružjem upućenim libanskom Hezbolahu, savezniku Teherana.

Iran je danas obećao da će osujetititi „demonske planove“ svojih neprijatelja, pre svega SAD-a i Izraela povodom 40. godišnjice pobede Islamske revolucije koja je proslavljena širom zemlje.

(Beta)