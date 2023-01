Neverovatan potez najveće metropole na svetu: Plaćaju porodicama samo da odsele, evo zašto

Japan je spreman da počne da plaća porodicama koje se isele iz prenaseljenog glavnog grada Tokija prema novom programu koji bi roditeljima nudi milion jena (7.590 dolara) po detetu za preseljenje.

Zvaničnici u Japanu daju dodatnih 700.000 jena (5.314 USD) na 300.000 jena (2.277 USD) koliko je već bilo ponuđeno za preseljenje kako bi pokušali da što više ljudi oteraju iz Tokija zbog zabrinutosti da stanovništvo i privreda zemlje postaju previše koncentrisani u glavnom gradu.

Brojke pokazuju da 28 posto Japanaca (ili 35 miliona ljudi) živi u Tokiju ili u okolnim područjima. Stanovnici koji žive u 23 okruga unutar Tokija, kao i oni koji žive na periferiji, moći će da zatraže novac za preseljenje. Postoji oko 1300 opština prijavljenih za preseljenje stanovnika.

Zanimljivo rešenje

Kako bi se kvalifikovali, stanovnici moraju da žive u novom području najmanje pet godina i ostanu zaposleni – ako to ne urade, biće im naloženo da vrate novac. Novac se isplaćuje porodicama koje imaju decu mlađu od 18 godina pod uslovom da su još u srednjoj školi.

Ovo nije prvi put da je zemlja pokušala da natera stanovnike da napuste prestonicu, ali za sada to nije bilo veliki uspeh. Prema The Timesu, samo 2381 ljudi prihvatilo je sličnu šemu preseljenja od 2019. – ali nadaju se da će više ljudi to razmotriti sada jer je ponuđeni finansijski paket privlačniji.

Uz zabrinutost za privredu, japanski zvaničnici takođe su zabrinuti za ublažavanje rizika od zemljotresa. U 2019., japanska agencija za unapređivanje istraživanja zemljotresa rekala je da postoji 47 posto šanse da će Tokio pogoditi zemljotres u narednih 30 godina.

Seizmički aktivno područje

Još u oktobru prošle godine, zemljotres jačine 6,1 pogodio je Tokio, uzrokujući ljuljanje zgrada, zastoj javnog prevoza i sporadične nestanke struje. Srećom, u potresu nije bilo smrtno stradalih.

Meteorološka agencija je rekla da je zemljotres bio u centru regije Chiba, do Tokija. Zemljotresi nisu neuobičajeni u Japanu jer se nalazi na pacifičkom ‘vatrenom prstenu’ – jednom od seizmički najaktivnijih područja na svetu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.