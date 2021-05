Neverovatan prizor: „Izronila“ crkva koja je decenijama bila pod vodom (video, foto)

Bogorodičina crkva iz 19. veka pojavila se iznad vode jednog jezera u Meksiku nakon što je, zbog izgradnje brane, decenijama bila potopljena.

Usled ogromne suše koja je zahvatila region voda u jezeru se povukla pružajući mogućnost da svi ponovo vide veći deo crkve koja je pod vodom nestala 1979. godine kada je izgrađena brana, a što je ujedno devastiralo i celo naselje El Zangaro u kojem je bilo više od 150 kuća.

Kako „Meksiko dejli njuz“ prenosi, tome su se obradovali najviše ljudi koji su nekada živeli na tom mestu, a morali su da se odsele kada su shvatili da će voda doći i oterati ih ako sami ne odu.

„Predanje nam govori da je tim ljudima bilo veoma teško da napuste svoje mesto, ne samo zbog zgrada, imovine, već i zbog osećaja da mu pripadaju“, rekla je Dulse Vaskez, direktorka lokalne opštinske arhive.

„Nekolicina ih se opirala dok nisu shvatili da je realnost da moraju da odu jer će voda prekriti ceo gradić“, rekla je ona i podsetila da je odluku o potapanju i mestašca i crkve doneo 51. predsednik Meksima Hose Lopez Portiljo nakon što je obližnji grad bio potpuno potopljen, a trebalo je sprečiti da se slično ne ponovi, preneo je Tanjug.

#VirgendelosDolores Temple in #Zangarro community, #Guanajuato state, #Mexico. Virgen de los Dolores (Our lady of Sorrows) temple, built-in 1898, was flooded 40 years ago to build a dam. Heavy #drought in the region has exposed its structure again. 📷 epa / EFE / Luis Ramirez pic.twitter.com/OUOBQ5Y6kt

— european pressphoto agency (@epaphotos) May 3, 2021