Nezapamćeni talas vrućine odneo 500 života u Kanadi (video)

Nadležni u provinciji Britanska Kolumbija na zapadu Kanade prijavili su povećanje broja iznenadnih smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremno visokim temperaturama, navodeći da je skoro 500 ljudi preminulo zbog nezapamćenog talasa vrućine.

Nadležne zdravstvene službe su upozorile da je moguće da će broj preminulih od vrućine nastaviti da raste, a mrtvozornička služba provincije Britanska Kolumbija je prijavila čak 719 iznenadnih smrtnih smrtnih slučajeva u protekloj nedelji, trostruko više od proseka za ovo doba godine, prenosi londonski dnevnik Gardijan.

Another look at the devastation in Lytton, these people jumped in their car and made it out. You can see the flames spreading, the dry conditions and the smoke. Just horrific @NEWS1130 pic.twitter.com/4uOf40yj1b

— Tarnjit Kaur Parmar (@Tarnjitkparmar) July 1, 2021