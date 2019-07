Nezapamćeno nevreme u Italiji: Grad veličine POMORANDŽE (video)

Najmanje 18 osoba je povređeno, među kojima i jedna trudnica, u nevremenu praćenom gradom veličine pomorandže, koje je danas zahvatilo italijnaski grad Peskaru.

Povređeni su odvezeni u gradsku bonicu, a trudnica je zadobila povrede na licu i glavi.

Ostali povređeni su zadobili povrede glave i modrice.

U nevremenu su pali i 200-godišnji borovi u blizini Ravene, a poplavljeni su i delovi Romanje, Maršea i Abruca, prenela je Ansa.

Nakon oluje u Peskari, ulice u gradu su pretvorene u reke na nekoliko lokacija.

U centru je bilo čak 10 centimetara vode.

U brdima iznad grada napukao je put, a gradonačelnik Karlo Masci poslao je hitnu službu na mesto dogadaja.

Prema prognozi Akuvedera, novo nevreme sprema se u južnoj i jugoistočnoj Evropi.

Jaki pljuskovi i oluja očekuju se u noći između srede i četvrtka.

Olujno nevreme koje je u prethodna dva dana protutnjalo Španijom i Italijom izazvavši nezapamćene poplave, u sredu se seli u susedne zemlje.

Oluja će se iz centralne Italije približiti južnom delu Balkana.

„Posebno sam zabrinut zbog obilnih padavina, budući da one mogu izazvati nove poplave i klizišta u Italjii“, izjavio je meteorolog Tajler Rouz.

Oluje u centralnom delu Italije, takođe, mogu dovesti do jakih vetrova i grada, što može stvoriti probleme i na putevima.

Nevreme praćeno grmljavinama predviđa se u južnoj Srbiji za sredu popodne i tokom večeri, a odatle će se nakon toga proširiti na Severnu Makedoniju, Grčku i Bugarsku.

Tako će i Balkanskom poluostrvu pretiti rizik od poplava i snažnih vetrova, ali i grada.

Slična prognoza čeka i Istanbul u noći između srede i četvrtka.

Hey, @realDonaldTrump , before you ask I'm geologist…I grew up in #Pescara #Abruzzo #Italy and I've never seen such a powerful storm in this town…. Here is my question: are you really sure there is no human influence on this? #climatechange #ClimateCrisis pic.twitter.com/7z6KHc64QR

— Piero D'Incecco (@piero_dincecco) July 10, 2019