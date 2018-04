„Ni u vreme Hladnog rata niste ovako drsko pretili Rusiji“ (video)

Na inicijativu Rusije večeras zaseda Savet bezbednosti UN. Na sastanku se razmatra tema „Pretnje miru i bezbednosti“.

Članovi Saveta bezbednosti takođe imaju nameru da razmotre situaciju u Siriji, konkretno, navodni hemijski napad u gradu Dumi u Istočnoj Guti.

Sastanak je sazvan kako bi se skrenula pažnja na lokalne, nacionalne i međunarodne grupe koje su već uključene u oružane sukobe ili gde još uvek mogu da eskaliraju konfrontacije, izjavio je specijalni izaslanik UN za Siriju, Stafan de Mistura.

Nedavni razvoj događaja nosi više nego ikada ranije „opasnost koja okružuje višestruka sporna pitanja na Bliskom istoku“ a ona bi mogla imati „apsolutno razorne posledice koje je teško čak i zamisliti“, rekao je zvaničnik, naglašavajući da bi kriza u Siriji mogla da se razvije u veću krizu međunarodne bezbednosti.

De Mistura je nakon napada Izraela na sirijsku bazu pozvao sve strane da izbegavaju dalje eskalacije i konfrontacije.

Ujedinjene nacije ne mogu da potvrde izveštaje o navodnim hemijskim napadima, naglasio je izaslanik.

„Ujedinjene nacije ne mogu nezavisno da potvrde ili pripišu odgovornost za ovaj napad, ali pozivamo sve strane da pokažu izuzetnu uzdržanost i izbegavaju bilo kakvu dodatnu eskalaciju ili konfrontaciju“, rekao je De Mistura.

Američki predsednik Donald Tramp već je prihvatio hemijske napade kao sigurne.

Can’t believe Bolton’s first day as National Security Advisor will be to objectively assess whether Assad used chemical weapons in Douma as alleged and to recommend an appropriate response 🤦‍♂️

​Treba napomenuti da je ponedeljak prvi radni dan za savetnika za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džona Boltona.

„Pozivam Savet bezbednosti UN da u skladu sa svojim mandatom održava mir i bezbednost i poštuje međunarodno pravo kako bi se uspostavio mehanizam za istragu ovih izveštaja i pronalaženje počinilaca“, rekao je De Mistura tokom obraćanja Savetu bezbednosti UN.

Gledište Rusije

„Rukovodstva Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske bez ikakvih osnova i bez razmišljanja o posledicama vodi politiku konfrontacije prema Rusiji i podstiču druge da to čine“, rekao je stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

Prema njegovim rečima, u tome se koristi „široki arsenal metoda kao što su klevete, uvrede, ratoborna retorika, ucene, sankcije i pretnje upotrebom sile protiv suverene države“.

„Drsko se preti Rusiji. Ton kojim se to čini prešao je granicu dozvoljenog. Čak ni u vreme Hladnog rata ovakav bezobrazluk prema Rusiji vaši prethodnici sebi nisu dozvoljavali“, dodao je Nebenzja tokom svog govora na zasedanju Saveta bezbednosti UN.

Sjedinjene Američke Države izvele su brzoplete zaključke o upotrebi hemijskog oružja u Siriji, što predsedniku Bašaru el Asadu ne treba, jer dobija rat protiv pobunjenika. Kao što su stručnjaci zapazili, lideri napadaju civile kada su očajni, ali Asad nije očajan.

Why would Assad do the one thing that would surely backfire on him, his family & friends? Why would he sabotage their hard-won goals & put their lives at risk at a time of maximum power?

The answer of most Western commentators is simple — because Assad is an irrational idiot.

— Max Abrahms (@MaxAbrahms) April 9, 2018