Nije vic: Avion pun vodoinstalatera prinudno sleteo – zapušio im se WC

Norveška ekipa letela je za Munchen na sajam opreme. Ubrzo nakon poletanja, posada je uočila probleme u toaletu. Morali su hitno da se vrate. Vodoinstalateri su se ponudili da poprave kvar u letu, ali bilo je neizvedivo, prenose mediji u regionu.

– Mi smo rado hteli da popravimo WC, ali nažalost, to se jedino moglo učiniti s spoljne strane aviona. A mislili smo da slanje jednog našeg vodoinstalatera na 10.000 metara visine možda nije najbolje rešenje, našalio se Frank Olsen, direktor kompanije Rorkjop.

🛫🚽🛬 Norwegian flight #DY1156 with 84 plumbers on board was forced to return to Oslo becasue of a problem the toilets on board.https://t.co/lUPlJIxGMU pic.twitter.com/I5YqeR6hvJ

— Flightradar24 (@flightradar24) January 29, 2018