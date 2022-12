Niko iz državnog vrha danas neće biti u Petrinji

ZAGREB – Na dvogodišnjicu najjačeg zemljotresa koji je na današnji dan pogodio Petrinju, nezadovoljni građani koji treću zimu provode u kontejnerima organizovaće protest, pa se u tom gradu neće pojaviti niko iz državnog vrha verovatno strahujući od zvižduka, prenela je zagrebačka N1 tv..

Petrinja, kažu, dve godine nakon zemljotresa izgleda kao kulisa za snimanje nekog filma.

„Prema svim informacijama koje imamo, premijer Andrej Plenković neće doći, a neće doći ni ministar Ivan Paladina, kao ni čelnik Štaba za sanaciju potresa, Tomo Medved, a ni državni sekretar Gordan Hanžek. To su ljudi koji vode nestvarno sporu obnovu. Očito se boje protesta“, javila je N1 tv. sa lica mesta.

Ni predsednik Zoran Milanović neće biti na Baniji, tako da će se danas Banijci sami prisećati tog kobnog dana pre dve godine kada se dogodio najjači potres magnitude 6.2 po Rihteru.

Reagujući na, kako je ranije rekao premijer Andrej Plenković, „nestvarnu sporost obnove“ Banije, nekadašnja premijerka Jadranka Kosor je poručila da je dužnost vlade da ljudima na tom području obezbedi dostojan život.

„Vlada ljudima mora da obezbedi dostojan život. Nije to neki poklon, to je dužnost vlade, obezbediti dostojan život i kad se dogodi zemljotres, da to eskpeditivno obnovi“, rekla je Kosor za zagrebačku N1 tv.

Stanovnici Petrinje su danas zapalili sveće za poginule u potresu.

Andrea, majka četvero dece i dalje živi u kontejneru. Kaže da imaju velike probleme s vlagom, a odeću drže u bačvama koje su napolju.

„Jako je teško, treba njih i obući za školu, nahraniti, skuvati nešto. Dobijamo hranu jedanput na dan, ali oni traže više, ne samo jednom…“, rekla je Andrea.

Ona kaže da su njena deca velika i da razumeju situaciju u kojoj se nalaze.

Predstavnik jedne zgrade u Petrinji, Milan Brigljević, kazao je da su sebi stvorili veće probleme time što sami preduzimali nešto na obnovi.

Ljudi su raseljeni uglavnom po celoj Hrvatskoj. Ja sam trenutno u Sisku, ljudi ima u Zagrebu, Bjelovaru, Varaždinu… Zgrada je u tako jadnom stanju, bez struje, bez vode, niko ne tu ne može da živi, označena je crvenom nalepnicom i dve godine se ništa ne događa“, rekao je Brigljević.

Sisačka bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ je u fazi obnove.

„Mi se nadamo, ovako kao što radovi vrlo brzo teku u svim našim zgradama, mi se nadamo da će i žitelji cele Sisačko-moslavačke županije dobiti svoje nove domove, jer kad prođete kroz Petrinju i Sisak puno više je gradilišta i puno više se gradi tako da se nadam da će se to brže i završiti“, rekao je Tomislav Dujmenović, direktor bolnice.

(Tanjug)

