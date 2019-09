Nikolić u Sjamenu na sajmu za investicije

SJAMEN – Predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić boraviće u radnoj poseti Kini u gradu Sjamenu, gde će na poziv organizatora učestvovati na Kineskom međunarodnom sajmu za investicije i trgovinu „2019 CIFIT“.

Tokom posete Kini, predsednik Nacionalnog saveta gospodin Tomislav Nikolić sastaće se i sa zvaničnicima provincije Fuđien, grada Sjamena.

Nikolić će se sastati i sa predstavnicima kineskih kompanija Ćina New City Commercial Development Co. Ltd, Zhong’an Group, Central company delegation led by Ćina Ašociation for International Economic Cooperation, Zijin Mining Group.

(Tanjug)