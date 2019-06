Nišani: Rama je kriv za stanje u kojem se nalazi Albanija

TIRANA – Bivši albanski predsednik Bujar Nišani ocenio je da je sadašnja situacija u Albaniji kritična i za to okrivio aktuelnog premijera Edija Ramu, prenosi TV Telma.

„Neravnoteža između vladajućih institucija u Albaniji dovela je zemlju do velike institucionalne, političke i ekonomske krize kakvu do sada nismo imali i svako potcenjivanje odgovornosti može da dovede do opasne situcije“, rekao je Nišani u intervjuu za „Kosova pres“.

On kaže da su organizovani kriminal i korupcija postali deo politike zemlje, zbog čega je, kako je naveo, zemlja blokirana u evropskim integracijama, a smatra da je krivac za takvog stanja aktuelni premijer Edi Rama.

„Albanija je danas unazađena država u kojoj aktuelna politička klasa ugrožava slobodu kretanja naroda“, istakao je Nišani.

„Situacija u zemlji je izuzetno kritična, a dodatna nepažnja može da izazove velike sudare“, smatra Nišani.

Bujar Nišani je bio predsednik Albanije od 2012. do 2017. godine. Tokom njegovog mandata bio je fokusiran na EU integracije zemlje, izazove sa migracijom, borbu protiv radikalizacije…

Opozicija u Albaniji najavila je novi protest za 21. jun i nastavak bojkota lokalnih izbora koji je aktuelni predsednik Ilir Meta odložio, ali je premijer Rama nastavio sa izbornom kampanjom, naglašavajući da će izbori biti održani 30. juna.

(Tanjug)