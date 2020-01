Nisu je ni razmotrili: Rusija odmah vratila protestnu notu Ukrajini

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije vratilo je Ukrajini protestnu notu koju je zvanični Kijev uputio Moskvi zbog posete ruskog predsednika Vladimira Putina Krimu 9. januara.

Kako navode iz ruskog spoljnopolitičkog resora, zvanična Moskva je vratila tu protestnu notu bez razmatranja zbog „odsustva osnova za protest“.

Ministarstvo je takođe navelo da ni predsednik Rusije ni drugi ruski politički zvaničnici nisu dužni da usaglašavaju sa drugim zemljama svoje posete u okvirima subjekata Ruske Federacije, što se odnosi i na Krim i na Sevastopolj.

Zvanična Moskva je istovremeno pozvala Kijev da prihvati realnost da su Krim i Sevastopolj sastavni deo Ruske Federacije.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Krim tokom 2019. godine posetilo preko 7,4 miliona turista, kao i da je više od polovine tih posetilaca na poluostrvo doputovalo preko novoizgrađenog Krimskog mosta.

Takođe je rekao i da je u poslednjih nekoliko godina urađeno dosta toga po pitanju integracije Krima i Sevastopolja u sastav Ruske Federacije i da su realizovani brojni projekti po pitanju razvoja poluostrva, ali da uprkos tome preostaje još mnogo toga da se uradi.

„Važan faktor je razvoj magistralne infrastrukture, što je osnova razvoja svakog regiona. Ostalo je da se do kraja reše pitanje snabdevanje vodom i druga ekološka pitanja kojima se niko do sada nije bavio u tom regionu“, dodao je on.

Putin je juče posetio Krim, gde je prisustvovao vojnim vežbama Severne i Crnomorske flote u Crnom moru. Tom prilikom su lansirane krstareće rakete „Kalibar“ i hipersonične aero-balističke rakete „Kindžal“ sa raketne krstarice Severne flote „Maršal Ustinov“.

(Sputnjik)