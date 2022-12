Niži roming u EU za zemlje ZB od oktobra 2023.

TIRANA – Roming deklaracija između dela operatora iz EU i operatora Zapadnog Balkana, koja je potpisana danas u Tirani u okviru samita EU-ZB u cilju snižavanja cena roming data saobraćaja, predviđa da će prve benefite korisnici osetiti već od oktobra 2023, izjavio je danas za Tanjug u glavnom gradu Albanije generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

On je, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučić, potpisao deklaraciju u ime Telekom Srbija grupe, najvećeg telko operatora Zapadnog Balkana.

Dokument, za operatore koji su ga potpisali kao i za one koji mu u kasnijoj fazi pristupe, predstavljaće jaku osnovu i posvećenost operatora , kako iz EU tako i iz zemalja Zapadnog Balkana, daljem radu na definisanju klizne skale za snižavanje cena internet saobraćaja (prenos podataka), koja treba da bude definisana u maju 2023. godine, pri čemu bi se sa primenom nižih cena započelo od oktobra 2023. godine, kažu u Telekomu Srbija.

Nakon pune primene režima „roming like home“ između zemalja Zapadnog Balkana 1. jula 2021. godine, započete su aktivnosti na značajnijem snižavanju cena rominga i između zemalja EU i zemalja Zapadnog Balkana, naveo je Lučić.

Tu inicijativu je koordinirao Savet za regionalnu saradnju RC C ( Regional Cooperation Counsil) i uz podršku Evropske komisije i Komesarijata za pridruživanje ( DG NEAR).

S tim u vezi, održano je par sastanaka između komesara Olivera Varheja i generalnih direktora operatora zemalja Zapadnog Balkana, na kojima je čelnik Telekoma Srbija jasno izneo podršku i posvećenost toj inicijativi, smatrajući da će povoljnije cene rominga nedvosmisleno predstavljati neprocenjivi benefit kako za ekonomije ovih zemalja, tako i za građane oba regiona, istakao je Lučić.

Rad na samoj Roming deklaraciji koordinirao je Dojče Telekom, koji je tokom 2022. godine na brojnim sastancima okupio više operatora iz EU i iz zemalja Zapadnog Balkana koji su zajednički sa predstavnicima RC C i Evropske komisije radili na usaglašavanju teksta Deklaracije.

U Deklaraciji je jasno definisano da ona ima punu podršku institucija EU i da čini jedan od bitnih segmenata celokupne političke, ekonomske i socijalne integracije zemalja Zapadnog Balkana i EU.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.