Njujork: Osuđen bivši kongresmen iz Hondurasa na 30 godina

NJUJORK – Savezni sudija u Njujorku osudio je bivšeg kongresmena iz Hondurasa Fredija Renana Naheru Montoja na 30 godina zatvora zbog učešća u operaciji trgovine drogom, kada je, kako su tužioci naveli, na teritoriju SAD dospelo više od 30 tona kokaina, javio je danas AP.

Nahera (46) se prethodno izjasnio da je kriv zbog učešća u trgovini kokainom i oružjem.

Sudija je u četvrtak takođe doneo odluku da Naheri bude konfiskovana imovina u vrednosti od 39 miliona dolara i da plati kaznu od 10 miliona.

Nahera je učestvovao u distribuciji više od 30 tona kokaina iz regiona Hondurasa, koji je on reprezentovao u Kongresu od 2008. do 2015. godine, do SAD-a, saopštio je njegov advokat.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.