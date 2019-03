Nobilo: Dragičević je manipulisao lažnim vestima

BANJALUKA – Advokat Anto Nobilo, koji je bio deo međunarodnog tima za utvrđivanje okolnosti o stradanju Davida Dragičevića, rekao je za Fejs TV da otac stradalog mladića, Davor Dragičević, nikada za svoje tvrdnje nije izneo nijedan dokaz i da su lažnim vestima mobilisane narodne mase.

„Duško Tomić, advokat iz Sarajeva, me je nazvao prošlog leta i zamolio da pomognem jednom konobaru, ocu, jer su mu ubili sina, policija, i da zataškavaju ubistvo. Međutim, to se pretvorilo u politički pokret koji je trebalo da potrese Dodika i Republiku Srpsku. I to nije veliki problem. Ali onda su se dogodile lažne vesti sa lažnim tvrdnjama. I lažnim tvrdnjama su mobilisali narodne mase“, rekao je Nobilo, prenosi RTRS.

On je rekao da sve što je Dragičević govorio u poslednjih godinu dana predstavlja lažne tvrdnje.

Nobilo je istakao da je cela istraga o smrti mladića samo alat za ostvarivanje političkih ciljeva.

„Kada sa lažnim tvrdnjama mobilišeš narod da ostvariš političke ciljeve i gde ti je istraga samo alat za ostvarivanje političkih ciljeva – ja sam se onda tu povukao. Ne želim da budem tamo gde se plasiraju lažne informacije“, rekao je Nobilo za Fejs TV.

(Tanjug)