Nobilo: Milošević je apsolutni pozitivac

ZAGREB – Anto Nobilo, advokat bivšeg porpedsednika hrvatske vlade iz SDS S-a Borisa Miloševića, optuženog za zloupotrebu službenog položaja, odnosno za uticaj na raspodelu podsticajnih sredstava manjinskim grupama, kaže da je reč o predmetu sa političkom podlogom i da to mora biti ogoljeno.

Nobilo je gostujući na zagrebačkoj N1 tv.

podsetio da su „HDZ i SDS S doneli koalicioni sporazum i predvideli između ostalog podsticaje za predstavnike manjina“.

Kada je, pojašnjava, došlo do operacionalizacije tog konkursa, sistem bodovanja je bio takav da manjine ne mogu da prođu. Imate konkurse za manjine, a nemate dodatne bodove ako ste manjinski pripadnik u Hrvatskoj. Milošević je u tom smislu protestovao“, kaže Nobilo.

Naveo je da je od Miloševića zatraženo da dostavi liste da se identifikuje koje su srpske firme u pitanju jer su u Ministarstvu tvrdili da ne znaju.

Te liste su, ističe, dostavljene s idejom da će naći nova sredstva i da će se crta spuštati, ali ne i preko toga.

Na pitanje šta za celi predmet znači činjenica da su osim Miloševića optužena i trojica bivših ministara, Nobilo kaže da to daje dodetni značaj predmetu.

„Međutim, ako se izmaknemo iz predmeta i vidimo koji je to tip krivičnih dela, onda ćemo videti da su to u nekim slučajevima zapošljavanje, konkursi i dodela sredstava – to su pojavni oblici koji su karakteristični za sistem u Hrvatskoj koji smo izgradili – klijentelistički kapitalizam. To je uobičajeno. Činjenica da se u predmetu sumnjiče četiri ministra opterećuje postupak“, naveo je Nobilo.

Svi će, kaže, očekivati osuđujuću presudu i svi će očekivati da se osudi na simboličnom nivou da bi se, kako dodaje, osudio taj model ponašanja koji je tipičan u Hrvatskoj.

„Mi moramo ogoliti i odmaknuti ovaj predmet od političkog konteksta“, jasan je Nobilo.

Pojasnio je da je konkurs trebalo da bude za srpske firme u najsiromašnijim opštinama jer je to pozitivna diskriminacija, ali je tu, ističe, napravljena nepravda.

Milošević, ukazao je, ništa nije tražio od Ministarstva privrede i, po njemu, njegov branjenik je „apsolutni pozitivac“.

„Mislim da je pošten čovek. Mislim da je jedna nova generacija političara koja nam je potrebna. On se smatra apsolutno iskorišćenim. I bivši HDZ-ovi ministri zaslužuju pošteno suđenje“, kaže Nobilo.

Dodao je da optužnicu još nije dobio, ali da veruje da sam postupak neće dugo trajati, odnosno da ako bude započet naredne godine, naredne godine bi mogao da bude i završen.

