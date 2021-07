Norveška obeležila desetu godišnjicu ubistva više desetina mladih

Norveška je danas obeležila desetu godišnjicu masakra više desetina mladih koji je počinio desničarski ekstremista Anders Bering Brejvik.

Na godišnjicu najmasovnijeg ubistva u mirnodopsko vreme u Norveškoj u crkvama širom zemlje zvonila su zvona, a lideri su pozvali na borbu protiv ekstremizma.

Brejvik je 22. jula 2011. godine prvo aktivirao bombu u Oslu i ubio osam ljudi, a zatim je na malom ostrvu Utoja ubio 69 mladih, uglavnom tinejdžera, učesnika omladinskog kampa Laburističke partije.

Komemorativni skupovi održani su danas širom Norveške. Hiljade ljudi izašle su na ulice da odaju poštu žrtvama.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji je u vreme napada 2011. bio premijer Norveške, rekao je okupljenima u katedrali u Oslu da je „pre deset godina na mržnju odgovoreno ljubavlju, ali da je mržnja i dalje prisutna“.

„Napadač je bio desničarski ekstremista. On je zloupotrebio hrišćanske simbole. Odrastao je na našim ulicama, pripadao istoj religiji i imao istu boju kože kao većina u ovoj zemlji. Bio je jedan od nas. Ali on nije jedan od nas koji poštujemo demokratiju. On je jedan od onih koji veruju da imaju pravo da ubiju zbog političkih ciljeva“, kazao je Stoltenberg.

Mladi koji su preživeli napad na ostrvu Utoja pročitali su imena žrtava, što su brojni ljudi pratili putem televizije.

Liderka omladine Laburističke partije Astrid Hoem, koja je preživela napad, rekla je da „nisu zaustavili mržnju“ i pozvala Norvešku da nastavi da se bori protiv rasizma u zemlji.

Premijerka Norveške Erna Solberg rekla je da je „politički motivisan teroristički napad na ideje Laburističke partije bio napad na norvešku demokratiju“ i dodala da „mržnja ne sme da ostane bez odgovora“.

(Beta)

