Takozvani vladari sveta, gde god je moguće, „rasturaju zemlje“, jer je, kako kaže, „nad rasparčanima lakše vladati“, izjavio je profesor međunarodnog prava iz Rima Aldo Bernardini i istakao da je nekadašnja SFRJ silama bila pretnja, s obzirom da je bila velika zemlja.

„Cilj je bio rasparčati je na male zemlje. Tako je i danas, velikim zemljama se uzima snaga, kako ne bi mogle da urade ništa što nije u interesu velikih sila, onih koje su to učinile“, rekao je Bernardini za današnje „Večernje novosti“.

Prema njegovim rečima, ovo je „era restaurisanja čitavog sveta, tako da liči na period kolonijalizma“.

Bernardini, koji je i autor knjige „Ubijena Jugosalavija“ i jedini Italijan koji je u zatvorskoj ćeliji u Hagu razgovarao sa nekadašnjim predsednikom Srbije Slobodanom Miloševićem o licemerju svetskih sila, kaže da je Miloševiću bilo jasno šta je to globalizacija.

„Pitao me je “globalizacija je imperijalizam?“ Imao je jasan pogled i tačnu viziju šta to donosi. To je video ne samo na primeru Jugoslavije već i na svetskom nivou, imao je svest o tome šta se događa posle pada Berlinskog zida“, rekao je Bernardini.

Kako je objasnio, Milošević je bio uveren da je sud u Hagu „lažni i ilegalni sud pod vladavinom NATO-a, sud protiv srpskog naroda“ i da je „to samo početak“.

„Bio je izuzetno lucidan i inteligentan čovek, svestan potpuno da se nalazi pod vladavinom imperijalizma“, rekao je Bernardini.

On je ponovio da je ubeđen da je Milošević „dokrajčen“ u Hagu, jer mu nije dozvoljeno da se leči, iako su se Rusi ponudili da ga prebace u jednu moskovsku kliniku.

„Nekoliko dana pred njegovu smrt telefonirao mi je Vladimir Kršaljanin koji je bio član našeg komiteta, da pokušam nešto i obratim se pismom predsedniku Međunarodnog suda za zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije u Hagu, italijanskom sudiji Faustu Pokaru, sa molbom da se Miloševiću omogući lečenje. Napisao sam odmah pismo, ali bilo je kasno. Milošević je preminuo u zatvoru koji dan kasnije“, rekao je Bernardini.

(Tanjug)