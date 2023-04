Novčano kažnjavanje fašističkih simbola je kompromis Plenkovićeve vlade

ZAGREB – Nakon što je objavljeno da isticanje fašističkih simbola u Hrvatskoj neće biti krivično delo, već da i dalje ostaje prekršaj koji će se kažnjavati značajno povećanim novčanim kaznama, zagrebački Jutarnji list piše danas da je u pitanju politički kompromis vlade Andreja Plenkovića.

Vlada, piše list, nije spremna da u predizbornoj godini ozbiljnije zadire u politiku sankcionisanja osetljivih pitanja kao što je isticanje fašističkih simbola i uzvikivanje pozdrava „za dom spremni“.

Reč je o novom predlogu Zakona o prekršajima u kojem vlada to nije izmenila, već je, navodi se, samo tehničkim intervencijama drastično povećala postojeće novčane kazne – sa dosadašnjih od 20 do 150 evra na minimalnih od 300 do čak 4000 evra.

„Očito je vlada zaključila da joj je prekomplikovano da u ovom času otvara neka pitanja pa se odlučila samo za tehničku izmenu kazni. Bilo bi svakako bolje da je delo javnog izvođenja ili isticanja simbola, tekstova i uzvika krivično delo, i to s konkretnijim opisom na šta se sve delo odnosi, ali ovo je očito politička taktika koja pokazuje da se radi o politički vrlo osetljivom pitanju čije propitivanje vladi sada ne odgovara – kaže dr. Dragan Bagić, predsedavajući kolegijumma Sociologija politike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.

U postojećem zakonu nigde se izrekom ne spominju fašistički niti bilo koji drugi simboli, već se propisuje da će se onaj ko „na javnom mestu izvođenjem, reprodukovanjem pesama, muzike i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 20 do 150 evra ili kaznom zatvora do 30 dana“.

Tako definisano delo podložno je interpretacijama, ističe dr. Zlata Đurđević, šefica Katedre za krivično procesno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta.

„Trebalo bi izričito propisati da se radi o fašističkim, ustaškim i drugim obeležjima, a ne koristiti uopštenu formulaciju koja je podložna različitim tumačenjima – poručuje Đurđević. Dodaje da je potrebno provesti široku reformu prekršajnog zakonodavstva jer je reč o najkompleksnijem, najneuređenijem i najopsežnijem području.

„Prekršajno zakonodavstvo se menja fragmentarno, ali zakonodavac očigledno nije bio spreman ni za šta drugo osim za povećanje kazni s obzirom na opštu inflaciju. Pritom se nije vodilo računa da se naša primanja nisu povećala, pa se bojim da se preteralo s kaznama, osim kada se radi o veličanju fašizma“, navela je Đurđević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.