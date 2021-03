Novi gaf: Bajden izjavio da je u Senatu 120 godina (video)

Američki predsednik Džo Bajden napravio je još jedan gaf, ovog puta na prvoj konferenciji za novinare od kako je preuzeo dužnost predsednika. On je, naime, rekao da je u Senatu već 120 godina.

Bajdenu je postavljeno pitanje o proceduri kojoj pribegava kongresna manjina, poznatoj kao filibaster, a koristi se za blokiranje usvajanja zakona upotrebom taktike odlaganja beskrajnim debatama.

​„Mislim da bi trebalo da se vratimo na poziciju filibastera kada sam došao u američki Senat pre 120 godina“, odgovorio je Bajden.

