Novi razorni šumski požari u Kaliforniji

SAKRAMENTO – Dva nova šumska požara u američkoj saveznoj državi Kalifornija do sinoć su zahvatila velike površine zemljišta.

Potpomognuti suvim vazduhom i jakim vetrovima, požari u okruzima Napa i Šasta izbili su juče, a potom se brzo proširili, uništavajući vegetaciju, vinograde i objekte, uprkos naporima vatrogasaca da ih obuzdaju, navodi CNN.

Više od 8.100 šumskih požara u Kaliforniji ove godine je pogodilo površine koje ukupno premašuju stotine hiljada hektara, a vatrogasci se i dalje bore protiv 25 velikih požara.

Od kada je sredinom prošlog meseca došlo do učestalijeg izbijanja šumskih požara u Kaliforniji, vatrena stihija je u toj državi odnela 26 života i uništila više od 7.000 objekata, saopstila je kalifornijska vatrogasna služba.

Zbog opasnosti od požara, iz svojih domova dosad je evakuisano više od 1.800 ljudi, a oko 5.000 stanovnika Kalifornije već je dobilo upozorenja da će to možda biti potrebno i u njihovom slučaju.

(Tanjug)

