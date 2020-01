Novi ruski svemirski robot biće lakši i lepši od Fedora

MOSKVA – Android iz projekta Tester, koji bi trebalo da rukuje budućom ruskom svemirskom letelicom Oriol biće lakši, manji i izgledaće lepše od Fedora, robota koji je nedavno putovao na Međunarodnu svemirsku stanicu, saoštila je kancelarija za saradnju sa medijima Asocijacije za tehnološki razvoj i proizvodnju androida.

„Izgledaće kao ljudsko biće, a sigurno će biti manji i lakši od Fedora. Vizuelno će biti lepši, imaće moderniji dizajn i više plastičnih elemenata, koji će moći da se savijaju prilikom pokreta“, rečeno je agenciji Tas s iz te kompanije.

Kako je navedeno, novi robot će imati funkcionalniji mehanizam za držanje predmeta.

Fedor ima ruke sa pet prstiju, nalik ljudskim, kojim može da

manipuliše.

Konačan izgled novog robota biće definisan nakon što bude potpisan ugovor sa ruskom državnom agencijom za svemir roskosmos.

Kako je rečeno, ako ugovor bude potpisan do kraja prvog kvartala, izgled novog robota biće definisan do kraja ove godine, a njegovo testiranje na zemlji počeće 2022. godine,

Direktor Android tehnologije Jevgenij Dudurov izjavio je ranije da će robot iz projekta Tester rukovati Oriolom tokom prva dva leta.

Jedan od rukovodilaca Roskosmosa Aleksandar Blošenko rekao je da će android „pritiskati dugmad“, odnosno da će, na primer, mehanički sarađivati sa kontrolnim sistemima letelice.

Prvi let svemirske letelice oriol u verziji bez posade zakazan je za 2023. godinu is svemirske stanice Vostočni, a sletanje na međuanrodnu svemirsku stanicu nije planirano za taj let.

Za 2024. godinu planira se drugi let Oriola bez posade, sa sletanjem na svemirsku stanicu.

Letovi Oriola sa posadom treba da počnu 2025. godine.

Robota androida Fedora razvili su Android tehnologije i Fond za napredna istraživanja, na zahtev ruskog ministarstva za vanredne situacije.

Prototip robota za spasavanje završen je 2016. godine.

U početku su ga zvali Avatar, ali je kasnije dobio ime FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Researć).

Pre putovanja na svemirsku stanicu u letelici Sojuz MS-14 prošlog avgusta, robot je dobio sopstveno ime Skajbot F-850, gde slovo F predstavlja njegovu povezanost sa porodicom robota Fedor.

