Novi savez: 8 zemalja protiv – Kine (video)

Koalicija zakonodavaca iz osam zemalja pokrenula je novi međuparlamentarni savez čiji je cilj da se suzbije pretnja koju predstavlja rastući uticaj Kine.

The time has come for democratic countries to unite in a common defence of our shared values. Delighted to be co-chairing the Inter-Parliamentary Alliance on China @ipacglobal #IPAC https://t.co/Rz2hQvTurl

— Iain Duncan Smith MP (@MPIainDS) June 5, 2020