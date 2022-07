Novi skandal Ilona Maska: Spavao sa ženom šefa Gugla, pa na kolenima molio za oproštaj

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu Ilon Mask navodno je tokom prošle godine imao aferu sa Nikol Šanan, tadašnjom suprugom njegovog bliskog prijatelja direktora Gugla Sergeja Brina. Upravo ova afera, prema pisanju zapadnih medija, dovela je do kraha njihovog braka.

Zbog toga su, navodno, ova dvojica ultra bogataša prekinula svaki kontakt, piše Vol Strit Žurnal.

Ovi navodi potvrđuju i zbog čega Mask, inače „težak“ 240 milijardi dolara, dugo nije viđen u društvu Brina koji je osmi najbogatiji čovek na svetu sa bogatstvom od 95 milijardi dolara. Prethodno su bili gotovo nerazdvojni.

Prekid njihovog prijateljstva počinje upravo početkom ove godine, što se poklapa i sa vremenom pokretanja brakorazvodne parnice Nikol i Brina.

Zahtev za razvod podneo je Brin, a kao razlog naveo „nepomirljive razlike“. Izvori bliski paru kažu da je zahtev zapravo podneo samo nekoliko nedelja nakon što je saznao za kratku aferu njegove žene i prijatelja.

Mask ga molio na kolenima da mu oprosti

Kako prenose zapadni mediji, Mask i Nikol su se navodno viđali tokom decembra 2021. godine, a sve je počelo na ceremoniji Art Basel u Majamiju tog meseca.

U tom trenutku Brin i njegova supruga bili su pred vratima razvoda, ali su i dalje živeli zajedno. Takođe, Mask je u tom periodu prolazio kroz raskid sa pevačicom Grajms.

Mask i Nikol su nastavili da se viđaju krišom, dok Brin nije saznao. Nakon što mu je postalo jasno da mu žena i prijatelj rade iza leđa, Brin je pobesneo i odmah prekinuo kontakte sa njima.

Ali, Mask je bio uporan u tome da dobije oproštaj prijatelja, a navodno ga je za isti molio i na kolenima. Kako kaže izvor Vol Strit Žurnala, to se dogodilo na jednoj zabavi naočigled svih prisutnih. Brin je prihvatio izvinjenje, ali još uvek ne razgovara sa Maskom.

Takođe, nakon što je podneo zahtev za razvod, Brin je navodno naredio svojim finansijskim savetnicima da prodaju deonice koje ima u Maskovim kompanijama.

U zahtevu za razvod, Brin je naveo 15. decembar 2021. kao datum od kog su razdvojeni.

Ipak, iako je sve ukazivalo na to da će do brakorazvodna parnica proteći bez nesuglasica, dogovor još nije postignut jer Nikol navodno traži mnogo veću svotu novca nego što može da dobije na osnovu predbračnog ugovora.

Ipak, njen advokatski tim navodi da je njen zahtev samo delić Brininog bogatstva od 95 milijardi dolara i da je ona potpisala predbračni ugovor pod prinudom.

Sa druge strane Mask demantuje ove navode i grubo se šali na račun onih koji su ih „izmislili“. Naime, milijarder je na Tviteru napisao da je Brina sreo prethodne večeri, a da je Nikol video svega dva-tri puta u životu.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022